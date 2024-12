Deine Snacks für die Feiertage: KoRo verlost zwei Snack-Boxen

Ob süß oder salzig, vegan oder nicht vegan, proteinreich oder nostalgisch, die Snack-Auswahl von KoRo lässt keine Wünsche offen und keine:n Snacker:in im Regen stehen. Die Snack-Boxen beinhalten unter anderem KoRo-Klassiker wie die Bio-Energy-Balls. Das sind nicht einfach irgendwelche Bällchen – sie sind ab sofort und nun für immer dein unverzichtbarer Lieblingssnack! Die kleinen Kugeln sind gefüllt mit cremigem Nussmus und umhüllt von leckeren Zutaten – und das alles rein pflanzlich. Du möchtest mehr Protein in deinen Alltag integrieren? Aye, aye! Natürlich hat KoRo auch ihre Protein Bars Deluxe eingepackt. Welcher Geschmack es ist, bleibt jedoch geheim. Du bist mehr der salzige Snacktyp? Auch für dich ist gesorgt! Die Bio-Linsenchips mit Meersalz versorgen dich mit dem gewissen Crunch bei einem gemütlichen Filmabend. Mehr wollen wir aber doch nicht spoilern, probieren ist angesagt!

Du bist auf den Geschmack gekommen?

KoRo, 2014 in Berlin gegründet, definiert die Standards der Lebensmittelindustrie neu, indem es eine breite Palette an hochwertigen und innovativen Produkten anbietet. Das Sortiment reicht von naturbelassenen Lebensmitteln wie Nussmusen und Trockenfrüchten bis hin zu Clean Label Snacks und Functional Food. Das kontinuierliche Engagement für Transparenz und Produktinnovation treibt das Unternehmen dazu an, neue Wege in der Lebensmittelbranche zu gehen. Ziel ist es, Konsument:innen Produkte für eine bewusste Ernährung anzubieten, die einfach zugänglich und – wie immer – besser und anders sind.

Du willst die Snack-Boxen von KoRo gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei dem Sponsor des heutigen Gewinns, KoRo, bedanken.