Wertvoller als Pralinen, Parfüms und Playstations: Dein Potenzial

In der Weihnachtszeit stehen oft materielle Geschenke im Mittelpunkt – aber sind die wertvollsten Geschenke nicht diejenigen, die uns persönlich wachsen lassen? Baue deine Skills aus, erweitere deine Perspektive und umgib dich mit inspirierenden Menschen! Schenke dir dieses Weihnachten etwas, wovon du ein Leben lang profitierst: dein ada Fellowship.

Das ada Fellowship ist ein einjähriges Weiterbildungsprogramm mit einer einzigartigen Kombination aus Wissen, Vernetzung und Innovation. Hier erlernst du die Fähigkeiten, die in unserer schnelllebigen, digitalen Welt unerlässlich sind und deiner Karriere neuen Boost geben werden: von künstlicher Intelligenz und nachhaltigen Technologien bis hin zu Führungsqualitäten und Achtsamkeit.

Du wirst Teil einer Community aus über 2.000 Mitgliedern und 70+ Organisationen. Durch wöchentliche Online-Events und auf dem Ada Lovelace Festival erhältst du Einblicke in aktuelle Technologie- und Zukunftstrends, tauschst Ideen aus und gewinnst neue Perspektiven auf den Wandel von Organisationskultur und Führung. Am Ende deiner Teilnahme wendest du dein Wissen praktisch an und entwickelst in einem organisationsübergreifenden Team eine innovative Lösung, die unmittelbar Verbesserungen in der Arbeitsweise deiner Organisation schafft.

Gegründet wurde ada von Miriam Meckel, Léa Steinacker und Verena Pausder. Als führende organisationsübergreifende Community ebnet ada den Weg in eine digitale, nachhaltige Zukunft.

Du willst das ada Fellowship gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, füll einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.