Gewinne einen BenQ MA320 – dein perfekter 4K-Monitor für jedes Setup!

Dieser beeindruckende 4K-Monitor liefert dir gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben, die dein Arbeits- und Freizeit-Erlebnis revolutionieren. Ob für kreative Projekte, Grafikbearbeitung oder Multitasking – der BenQ MA320 bietet herausragende Leistung und perfekte Farbdarstellung, die deine Arbeit noch effizienter und angenehmer machen. Einfach anschließen, durchstarten und dein Homeoffice zu einem Ort der Produktivität verwandeln! Die MA-Serie bietet dir umfassende Anschlussmöglichkeiten mit zwei USB-C- und zwei HDMI-Anschlüssen. Mit nur einem Kabel wird durchgehende Strom­versorgung und Datenaustausch gewährleistet.

Anzeige Anzeige

Der integrierte 15W-Hub lädt dein iPad und iPhone auf, während der 90 USB-C Anschluss leistungsstärkere Laptops lädt, während du arbeitest.

Die BenQ MA-Serie bietet mit den Modellen MA270U (27 Zoll) und MA320U (31,5 Zoll) 4K- Monitore, die perfekt auf MacBooks abgestimmt sind. Durch die speziell entwickelte Mac Colour-Tuning-Technologie wird eine nahezu identische Farbdarstellung zwischen MacBook und externem Monitor erzielt. Die Monitore bieten lebendige Farben und eine hohe Auflösung, ideal für Grafikbearbeitung und Multitasking. Natürlich können die Monitore auch mit anderen Geräten verwendet werden, um eine hohe Bildqualität und ergonomische Nutzung zu gewährleisten. Denn der BenQ MA320 ist nicht nur der perfekte Monitor für Mac, sondern auch eine erstklassige Wahl für alle anderen Geräte. Mit seiner beeindruckenden 4K-Auflösung und lebendigen Farben liefert er eine herausragende Bildqualität, egal ob du mit einem Windows- PC, Laptop oder anderen Geräten arbeitest. Dank seiner Vielseitigkeit bietet der MA320 eine außergewöhnliche Leistung für jede Anwendung.

Mit dem BenQ MA320 erlebst du eine mühelose und schnelle Einrichtung – einfach anschließen und sofort durchstarten!

Du willst den BenQ MA320 gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.