Vier-Fuß-Schreibtische von Flexispot: Homeoffice-Musthaves um 300 Euro

Der heutige Gewinner des t3n-Adventskalenders darf sich über den höhenverstellbaren Schreibtisch E7Q mit vier Beinen und einer Tischplatte in der Wunschfarbe von FlexiSpot freuen.

Anzeige Anzeige

FlexiSpot ist ein führender Anbieter von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürostühlen, der sich auf innovative Lösungen für moderne Arbeitswelten spezialisiert hat. Durch den Einsatz fortschrittlichen Designs und moderner Technologie entwickelt das Unternehmen nachhaltige, robuste und komfortable Büromöbel, die Gesundheit, Produktivität und Wohlbefinden fördern.

Das elektrisch verstellbare Tischgestell E7Q mit vier Beinen überzeugt durch vier leistungsstarke Motoren und eine Fertigung aus robustem, massivem Kohlenstoffstahl. Damit gewährleistet es maximale Unterstützung und Stabilität. Der Schreibtisch E7Q ist die ideale Lösung, um deinen eigenen, perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz zu schaffen.

Du hast leider nicht gewonnen? Nicht traurig sein, denn Santa FlexiSpot schützt alle Herzenswünsche und bietet dir exklusive Rabatte auf folgende vierbeinige Tischgestelle an:

Quad-Motor elektrisches Tischgestell E7Q mit vier Beinen; Preis: 329,99 Euro statt 899,99 Euro inklusive Versand. Mit dem Code: T3NE7P

Zum Tischgestell E7Q

Anzeige Anzeige

Doppelmotor Elektrisches Tischgestell E2Q mit vier Beinen; Preis: 299,99 Euro statt 499,99 Euro inklusive Versand. Mit dem Code: DEZE2Q

Zum Tischgestell E2Q

Du willst den Schreibtisch und die Tischplatte von FlexiSpot gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.