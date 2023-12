Reflect and Shine – Stilvoll in die Feiertage mit FREITAG Taschen!



Die ersehnten Festtage stehen kurz bevor, und dieses Jahr kommt der Weihnachtsmann nicht mit seinem traditionellen Sack, sondern transportiert sicher seine Geschenke in einer recycelten, reflektierenden und rekonstruierten FREITAG Tasche durch die Winternacht. Jede der handgefertigten Taschen aus der Schweiz ist ein Unikat und bereichert die Festtage mit ihrem einzigartigen Charme. Wenn du noch darüber grübelst, wie du all die Geschenke sicher zu deinen Liebsten bringen kannst, haben wir die perfekte Lösung für dich.



Leer getrunkene PET-Flaschen, eine neue Designsprache und die reflektierenden Konturmarkierungen der gebrauchten LKW-Planen machen die vier FREITAG Taschen zu idealen Begleitern für lange Nächte und kurze Tage. Für diese innovativen urbanen Alltags- und Nachttaschen war die F-Crew ganz besonders aktiv, denn sie bestehen sogar aus drei rezyklierten Materialien: LKW-Plane, Reflektoren und PET-Flaschen. FREITAG Taschen ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Herstellung einzigartiger Taschen und Accessoires aus recycelten Materialien spezialisiert hat. Hierbei ist jedes Produkt einzigartig. Gegründet wurde FREITAG im Jahr 1993 von den Brüdern Markus und Daniel Freitag in Zürich. Die Vision von FREITAG ist es, nachhaltige Produkte zu schaffen, die nicht nur funktional und strapazierfähig, sondern auch kreislauffähig sind.

Da jede Tasche ein Unikat ist und die Farben immer abhängig von den aktuell verfügbaren LKW-Planen bei FREITAG sind, ist die Wahl einer bestimmten Farbe des Gewinnes leider nicht möglich.

Du willst die F670 WARREN gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.