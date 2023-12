Heute haben wir in unserem letzten Türchen noch einmal einen richtigen Kracher für dich: Zu gewinnen gibt es nämlich die Marshall Motif II A.N.C. True Wireless-Kopfhörer. Mache jetzt mit beim Gewinnspiel und lass dich noch mal dick beschenken.

Anzeige Anzeige

Smart und voller Power

Die diesjährige Weihnachtsfest wird mit dem Marshall Motif II A.N.C. True Wireless-Kopfhörer besonders klangvoll. Der kompakte Soundriese verspricht nicht nur ein herausragendes Hörerlebnis, sondern blendet auch aktiv Umgebungsgeräusche aus. Die tragbare Ladebox ermöglicht bis zu 20 Stunden kabellosen Musikgenuss – perfekt für Musikliebhaber ohne Kompromisse. Die individuell einstellbare aktive Geräuschunterdrückung ermöglicht klare Telefongespräche oder ungestörten Musikgenuss im bühnenreifen Marshall Sound.

Großartiger Sound für unterwegs

Der Motif II A.N.C. beeindruckt mit überragendem Sound im kleinformatigen Design dank speziell abgestimmter 6-mm-Treiber für den charakteristischen Marshall Sound. Individuelle Equalizer-Einstellungen sind über die zugehörige App möglich, für ein maßgeschneidertes Musikerlebnis. Die Ladebox gewährleistet bis zu 30 Stunden Gesamtspielzeit mit aktivierter Geräuschunterdrückung und 6 Stunden pro Akkuladung. Zudem bestehen Ladebox und Ohrstöpsel zu 70 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Anzeige Anzeige

Marshalls Geschichte ist eine der lebendigsten und dynamischsten in der Musikbranche. Ursprünglich in Hanwell, London, gegründet, hat sich Marshall von bescheidenen Anfängen zu einer globalen Kultmarke entwickelt. Kreativität und Innovation stehen beim Unternehmen und bei jedem seiner Produkte im Mittelpunkt. Mit über 60 Jahren an Erfahrung in der Musikbranche erweitert Marshall weiterhin die Grenzen des Möglichen für die Musiker der Zukunft.

Du willst die Marshall Motif II A.N.C. True Wireless-Kopfhörer gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.