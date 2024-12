Wahre Legenden sterben nie…sie werden besser! Das gilt auch für Major V. Von seinem explosiven Marshall Sound bis hin zu dem langlebigen Design: Jedes kleinste Detail dieses Kopfhörers wurde sorgfältig durchdacht und verfeinert. Mit mehr als 100 Stunden kabelloser Spieldauer und seinem robusten, faltbaren Design ist Major V für dein nächstes Abenteuer bereit. Der Major V verfügt über viele neue und aktualisierte Funktionen, mit denen du jeden Moment und jeden Ton voll genießen kannst. Die M-Taste bietet dir direkten Zugang zu Spotify Tap – oder du passt ihn so an, dass du darüber auf die EQ-Voreinstellungen oder den Sprachassistenten zugreifst. Du hast die Wahl! Das integrierte Mikrofon wurde ebenfalls überarbeitet, um Windrauschen zu minimieren und für eine bessere Anrufqualität zu sorgen. Ab jetzt ist es einfacher denn je, Anrufe unterwegs entgegenzunehmen.

Seit der Gründung im Jahr 1962 hat Marshall eine entscheidende Rolle in verschiedenen Musikgenres gespielt und dazu beigetragen, Generationen bahnbrechender Musik zu prägen. Mit jedem Jahrzehnt hat das Unternehmen ihr Handwerk perfektioniert und ihren Ruf für Spitzenklang weiter ausgebaut – egal, ob du auf der Bühne, im Studio, zu Hause oder unterwegs spielst.

