Optimiere deinen täglichen Workflow mit nur einer Anwendung

In nur einer Anwendung bietet dir Setapp eine große Auswahl an Mac- und iOS-Apps und hilft dir dabei, Arbeitsabläufe zu optimieren und deine Produktivität zu erhöhen. Für einen monatlichen Festpreis von nur 9,99 Dollar erhältst du Zugriff auf über 240 Apps mit vollem Funktionsumfang, ohne Werbung oder zusätzliche Kosten. Stöbere durch Apps aus den Kategorien Optimieren, Arbeiten, Erstellen oder Entwickeln. Zu den beliebtesten Tools bei Setapp gehören CleanMyMac X, Spark Mail, Ulysses, MindNote und Bartender. Setapp wird regelmäßig um neue Apps erweitert.

Anzeige Anzeige

Mehr Infos zu Setapp

Dank der KI-Suche findest du schnell die passende App für die Bewältigung deiner Aufgabe. Zusätzlich beinhaltet sie ein Wörterbuch, zeigt dir Tippfehler an und läuft neben Englisch und Deutsch auch auf Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch und Ukrainisch.

Um den Dienst auf Herz und Nieren zu testen, kannst du dich auf eine 7-tägige Testversion freuen.

Anzeige Anzeige

Hinter Setapp steht MacPaw, ein Softwareentwicklungsunternehmen aus Kyiv, in der Ukraine. MacPaw agiert weltweit und hat erst kürzlich ein neues Büro in Boston eröffnet. Die Produkte von MacPaw, wie zum Beispiel CleanMyMac X, Setapp oder ClearVPN, haben mehr als 30 Millionen Nutzer weltweit. Auf jedem fünften Mac auf der Welt ist mindestens eine MacPaw-App installiert.

Du willst die Familienlizenz von Setapp gewinnen?

Wenn du die Chance auf einen unserer Gewinne haben willst, musst du lediglich auf der nächsten Seite das Newsletter-Formular ausfüllen. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Solltest du bei der Verlosung gewonnen haben, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.