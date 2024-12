Sound-Kracher für die Weihnachtszeit

Wenn draußen der Schnee leise fällt und drinnen die Lichter des Weihnachtsbaums funkeln, verwandelt die Sonos Arc dein Wohnzimmer in ein Heimkino-Erlebnis der Extraklasse. Die smarte Soundbar bringt mit Dolby Atmos immersiven 3D-Sound, der Filme, Musik und Gaming zu einem festlichen Erlebnis macht. 11 speziell abgestimmte Treiber sorgen für ein kraftvolles Klangbild, das dich mitten in deine liebsten Weihnachtsfilme katapultiert – als wärst du live dabei. Egal, ob es die epischen Klänge eines Weihnachtsblockbusters sind oder sanfte Musik im Hintergrund läuft – die Sonos Arc passt sich perfekt jeder Stimmung an und liefert kristallklaren Sound, der das Fest noch magischer macht. Dank Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa sowie Multiroom-Audio ist die Arc die perfekte Begleitung für die besinnliche Zeit. Mit ihrem eleganten Design fügt sie sich zudem nahtlos in jede festliche Dekoration ein.

-Funktion, die den Sound automatisch an die Umgebung anpasst, sorgt er für perfekte Klangqualität in jedem Raum. Dank Bluetooth, WLAN und Multiroom-Funktion kannst du deine Lieblingsmusik überall im Haus genießen. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Weihnachtsdekoration ein, und die integrierte Sprachsteuerung ermöglicht eine mühelose Bedienung. Auch der Sonos Era 100 ist das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die exzellenten Sound lieben. Mit seinem raumfüllenden Klang und der Trueplay-Funktion, die den Sound automatisch an die Umgebung anpasst, sorgt er für perfekte Klangqualität in jedem Raum. Dank Bluetooth, WLAN und Multiroom-Funktion kannst du deine Lieblingsmusik überall im Haus genießen. Sein elegantes Design fügt sich nahtlos in jede Weihnachtsdekoration ein, und die integrierte Sprachsteuerung ermöglicht eine mühelose Bedienung.

Noch nicht genug? Kompakter Bass, großer Sound: Sonos Sub Mini. Wenn das Haus festlich geschmückt ist und die Weihnachtsmusik durch die Räume schallt, bringt der Sonos Sub Mini den tiefen Bass, der die festliche Stimmung perfekt untermalt. Trotz seines kompakten Formats liefern die zwei leistungsstarken Tieftöner kraftvolle, verzerrungsfreie Bässe, die Musik, Filme und Games zu einem intensiven Erlebnis machen – perfekt für lange Winterabende vor dem Kamin. Der Sub Mini ist die ideale Ergänzung für dein Sonos System und verstärkt den Sound deiner Sonos Soundbar oder Lautsprecher, ohne dabei optisch aufzufallen. Sein elegantes, minimalistisches Design fügt sich harmonisch in jede festliche Dekoration ein, während er das volle Potenzial deines Soundsystems ausschöpft – ideal für die gemütlichen Feiertage.

Du willst das Set von Sonos gewinnen?

Wenn du die Chance auf einen unserer Gewinne haben willst, musst du lediglich auf der nächsten Seite das Newsletter-Formular ausfüllen. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Solltest du bei der Verlosung gewonnen haben, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.