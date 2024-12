Entfessele deine Online-Privatsphäre in der Adventszeit – zusammen mit Surfshark!

Das heutige Türchen von Surfshark ist ein echter Wendepunkt für alle, die sich endlich um ihre Online-Sicherheit kümmern und anonym im Internet surfen wollen. Mit Surfshark kannst du deine Online-Aktivitäten privat halten, deine Geräte vor Viren und Malware schützen, Benachrichtigungen erhalten, sobald deine Daten im Internet offengelegt werden und vieles mehr. Das Beste daran: Alles kann über ein Konto erledigt werden. Ob eine Familie, oder ein Haushalt – du benötigst nur ein Abo für den vollen Rundumschutz. Surfshark sorgt für ein reibungsloses und sicheres Erlebnis, frei von Werbung, nervigen Cookie-Pop-Ups oder geografischen Einschränkungen.

Wenn du also auf den perfekten Moment gewartet hast, dich endlich um deine Online-Sicherheit zu kümmern – jetzt ist genau die Gelegenheit dafür. Denn Surfshark verlost im heutigen Türchen gleich 3 x 12-monatige Surfshark One-Abos! Nimm am Gewinnspiel teil und schütze deine Privatsphäre im Netz mit dem erstklassigen Anbieter.

Zu Surfshark: Das Cybersecurity-Unternehmen hat seinen Sitz in der Niederlande. Surfshark stellt mehrere Sicherheitsprodukte zur Verfügung solche wie VPN-Dienst, Virenschutz, Adblocker, Cookie-Pop-Up-Blocker, werbefreie Suchmaschine und diverse Tools zum Identitätsschutz. Das Unternehmen gibt es seit 2018.

Du willst ein Surfshark One-Abo gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Surfshark, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.