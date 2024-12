Zirkulär durch die Feiertage – Mit dem MONO[PA6] Backpack von FREITAG Die festliche Saison steht vor der Tür, und dieses Jahr kommt der Weihnachtsmann nicht mit einem gewöhnlichen Sack – er bringt seine Geschenke in einem MONO[PA6] Backpack von FREITAG. Er besteht aus nur einem Material, sodass er als Ganzes rezykliert werden kann. Das zeigt, wie nachhaltig und stilvoll Weihnachtsvorbereitungen sein können. Falls du noch auf der Suche nach dem perfekten Begleiter für deine Geschenke bist, könnte dieser zirkuläre Rucksack genau das Richtige für dich sein. Der MONO[PA6] setzt auf innovative Materialien und umweltbewusste Produktion. Nach drei Jahren Entwicklungszeit präsentiert FREITAG ein Produkt, das insgesamt 17 Komponenten aus PA6 (Polyamid 6, auch bekannt als Nylon) vereint – von stabilen Reißverschlüssen über ein wasserabweisendes Hauptmaterial bis hin zu Tragegurten, Kordeln und Schnallen. Das Ergebnis ist ein leichter, vielseitig einsetzbarer 2-in-1-Alltagsbegleiter, der den unterschiedlichsten Anforderungen des urbanen Alltags gerecht wird. Die Musette, eine kleine, abnehmbare Tasche, die zugleich eine Hommage an ein ikonisches Radsport-Accessoire darstellt, bildet das multifunktionale Herzstück. FREITAG, 1993 von Markus und Daniel Freitag in Zürich gegründet, steht seit jeher für die Kreation einzigartiger Produkte aus recycelten und vermehrt auch kreislauffähigen Materialien. Jede Tasche ist ein Einzelstück, die dank Reparatur- und Tauschangeboten ein noch längeres, erfülltes Leben erwartet.

Dieses Jahr heißt es also: Rucksack auf, Geschenke rein, und ab durch die Feiertage – natürlich mit FREITAG.

