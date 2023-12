Kennst du das Gefühl, auf Social Media von Inhalten überflutet zu werden, die für dich eigentlich gar nicht relevant sind? Demgegenüber hat E-Mail-Marketing den Vorteil, dass Empfänger dem Erhalt von Newslettern zuvor aktiv zugestimmt haben und persönlich adressiert werden können – mit Informationen oder Angeboten, die für sie tatsächlich relevant sind. Dabei ist es egal, ob Unternehmen ihre Kundenbindung stärken, Vereine ihre Mitglieder informieren oder Onlineshops dank schneller Shopintegration von höheren Onlineumsätzen profitieren wollen – rapidmail macht es möglich.

Dank kostenlosem Support, höchstem Datenschutz und Zustellraten im Spitzenbereich musst du dir um die technischen Fragen keine Gedanken machen – und kannst dich dank vieler kostenloser Newsletter-Templates und dem 1-Klick-Design ganz auf gute Mailing-Inhalte konzentrieren! Als Gewinner des heutigen Türchens schenkt dir rapidmail einen 100 € Rabattgutschein. Und selbst wenn du nicht gewinnst: Das erste Mailing an bis zu 2.000 Kontakte versendest du mit rapidmail immer gratis! Aller Anfang ist schwer? Kein Problem, die Eingabe weniger Stichworte reicht schon aus: rapidmail schlägt dir dann einen auf dein Unternehmen abgestimmten Jahresversandplan mit relevanten Themen deiner Branche vor. Probiere es jetzt einfach aus!

Kreative Booster on top!

Für das Extra an kreativer Konzentration beim Erstellen der Newsletter sorgen die Noise-Cancelling Kopfhörer Bose QuietComfort 45, die rapidmail zusätzlich verschenkt. Die Kombination aus erstklassigem Noise-Cancelling und beeindruckendem Klang hilft dir dabei, die Außenwelt mal für eine Zeit lang auszublenden – oder auch in lauter Umgebung auf den persönlichen Austausch bei einem Telefonat mit Freunden oder der Familie nicht zu verzichten!

Du willst den Rabattgutschein von rapidmail und die Bose QuietComfort 45 gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

