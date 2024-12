Die neue FRITZ!Box 5690 Pro – die volle Power von Wi-Fi 7 für Glasfaser und DSL

Starte mit Vorfreude in die Weihnachtszeit!

Gewinne mit etwas Glück die neue FRITZ!Box 5690 Pro und revolutioniere dein Heimnetz! Feiere die gemütlichste Zeit des Jahres mit Internet, Telefonie und Multimedia in Höchstgeschwindigkeit. Freue dich auf eine schnelle und sichere Performance am Glasfaser- oder DSL-Anschluss. Einfach anstecken und mit nur einem Gerät direkt von Null auf festlich starten! Erlebe mit Wi-Fi 7 neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Performance und Vielseitigkeit. Ob Surfen, Streaming, Homeoffice, Gaming oder Smart Home – FRITZ!Box 5690 Pro ist perfekt für ein nahtlos rasantes Online-Erlebnis in allen Bereichen.