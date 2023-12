Immer schön, immer gemütlich: Perfekte Weihnachtsklänge sind ein Muss zur Weihnachtszeit. Passend dazu kannst du jetzt die Soundbar Sonos Ray von Sonos gewinnen. Worauf wartest du? Auf geht’s!

Der richtige Sound für deine Ohren

Die kompakte Soundbar Sonos Ray bringt beeindruckend Sound für ihre Größe direkt nach Hause. Dank Ray ist es so einfach wie noch nie zuvor, ein erstes Home Entertainment System aufzubauen oder ein bestehendes System zu erweitern. Dank akustischen Innovationen, die für perfekt ausbalancierten Sound, kristallklare Dialoge und kraftvollen Bass sorgen, setzt Ray neue Maßstäbe. Durch das schlichte Design fügt sich die Soundbar in jeden Einrichtungsstil ein, egal ob auf einem Sideboard, im TV-Schrank oder unter dem Weihnachtsbaum.

Die Sprachverbesserung von Sonos sorgt für kristallklare Dialoge, so dass auch der älteste Weihnachtsklassiker wie neu klingt. Alte und neue Weihnachtshits klingen dank Ray ebenfalls, als stünden die Sternsinger direkt vor der Haustür. Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtssound ist, wird bei den zahlreichen festlichen Sendern auf Sonos Radio fündig. Holidaze, Holiday Concerto oder Mistletoe sorgen am Weihnachtsabend für die richtige Stimmung.

Soundbar Sonos Ray gewinnen? Du willst diegewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Sonos, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.