Über 2 Jahre lang war es schier unmöglich eine PS5 zum UVP-Preis zu erwerben. Die Konsole war überall ausverkauft und Reseller auf Ebay/Kleinanzeigen erzielten hohe Gewinne. Es gab nur einen Ausweg: Über die Foraum App (gehört zu Heise Medien) wurden PS5 Fans bei Verfügbarkeiten in Online-Shops wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn sofort benachrichtigt – gratis. Schätzungsweise über 200.000 Nutzer konnten sich mit der App ihre Konsole zum UVP-Preis sichern.

Aktuell zeichnet sich bei dem nächsten PlayStation Produkt eine Knappheit ab: Dem PlayStation Portal Remote Player (UVP: 219,99€). Kurz nach Launch war der Handheld in Deutschland überall ausverkauft. Foraum hat schnell reagiert und bietet mit dem PlayStation Portal Bot erneut eine Möglichkeit, sich über Online-Verfügbarkeiten sofort benachrichtigen zu lassen:

Tipp: Wer bereits eine Konsole sein Eigen nennen darf, der kann die Foraum App nicht nur für Benachrichtigungen zu Produkten mit Verfügbarkeitsproblemen benutzen. Die aktive Community postet jeden Tag dutzende Gaming Deals, mit denen man insbesondere in der Weihnachtszeit ordentlich Geld spart. Der Guthaben Preisvergleich zeigt zum Beispiel an, wo man aktuell PSN/Xbox/Switch Guthaben am günstigsten erwerben kann – mit Rabatten von bis zu 30 Prozent.

Über das neue PS5 „Slim“ Modell

Seit der PlayStation 2 hat Sony jeder ihrer Konsolen 3-4 Jahre nach Erstveröffentlichung ein „Slim“ Update verpasst. Mit der PlayStation®5 Konsole „Modellgruppe – Slim“ führt der japanische Elektronikkonzern diese Tradition fort. Doch was hat sich im Vergleich zum alten PS5 Modell geändert? Eines vorab: Bei der Leistung hat sich nichts getan. Dafür aber, wie bei den Slim Modellen üblich, bei der Größe. Die Konsole wurde erheblich geschrumpft: 30 Prozent weniger Volumen und 18 Prozent (Digital-) bzw. 24 Prozent (Disc-Edition) weniger Gewicht. Damit einhergehend hat sich auch die Optik etwas verändert. Das Einzige, das größer geworden ist, ist der SSD-Speicherplatz. Dieser ist um 175GB auf runde 1TB gewachsen. Eine weitere große Neuerung ist das modulare Laufwerk. Dieses kann einzeln erworben und montiert werden. So lässt sich die Digital- einfach auf die Disc-Edition upgraden. Die neue PS5 Slim ist zur UVP in Höhe von 549,99€ (mit Laufwerk) bzw. 449,99€ (ohne Laufwerk) erhältlich – zumindest solange sie verfügbar ist. Ansonsten weißt du jetzt, wo du schauen kannst, um dich über Verfügbarkeiten benachrichtigen zu lassen.

PS5: Wo günstig kaufen vor Weihnachten?

Das alte PS5 Modell war zum Black Friday im Ausverkauf deutlich reduziert verfügbar. Mittlerweile ist es zu diesen Preisen allerdings überall vergriffen. Wer noch vor Weihnachten eine PS5 Konsole günstig kaufen möchte – sei es das alte Modell oder die neue Slim – der sollte sich nach Angeboten umsehen. Das geht am einfachsten über die Foraum App. So kann man sich durch die Foraum Community über die besten PS5 Deals benachrichtigen lassen:

Foraum App installieren: iOS Android In der App kostenlos registrieren „PS5“ Deal-Alarm anlegen (Benachrichtigung erfolgt wahlweise via App oder E-Mail)

Du willst die PS5 gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann vierzehn Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Foraum, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.