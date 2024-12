Die aktiven Regallautsprecher ULTIMA 25 AKTIV von Teufel sind echte Allrounder. Dank integriertem AV-Receiver, DAB+ und FM-Radioempfang, Bluetooth 5.0 und direkten Anschlüssen für TV, PC/Notebook und dem universellen AUX-Eingang sind die Einsatzmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Funktechnik zur Erweiterung um kabellose Rear-Lautsprecher und Subwoofer von Teufel ist ebenfalls bereits an Bord. Mit 2x 50 Watt RMS Leistung beschallen die ULTIMA 25 AKTIV spielend Räume bis circa 30 Quadratmeter. Teufel ULTIMA 25 AKTIV

Leidenschaft für guten Sound seit 1979: das Berliner Unternehmen Teufel überzeugt seit über 45 Jahren mit hochwertigen Audio-Highlights und gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Stereo-Lautsprechern, Soundbars, Heimkino-Systemen, Bluetooth-Speakern, Kopfhörern und mehr. Und das mit allen Vorteilen beim Kauf direkt vom Hersteller.

Du willst die Regallautsprecher ULTIMA 25 AKTIV von Teufel gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann vierzehn Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Teufel, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.