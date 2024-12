200MP OIS Hauptkamera mit Verwacklungsschutz auf Flagship-Niveau

Das Redmi Note 13 Pro+ 5G ist mit einer 200MP Hauptkamera auf Flagship-Niveau ausgestattet und unterstützt Super QPD für eine schnellere und präzisere Fokussierung. Die leistungsstarke Kombination von OIS und EIS sorgt für eine deutlich verbesserte Bildstabilität. Mit den optimierten Aufnahmefunktionen von Xiaomi gelingt jede Aufnahme. Die optische Bildstabilisierung (OIS) kompensiert kleine Hand- und Kamerabewegungen. Zusammen mit der elektronischen Bildstabilisierung (EIS) kannst du ähnlich wie mit einem Stativ unverwackelte Bilder und Videos aufnehmen.

