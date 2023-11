Das erwartet euch in der Black Week von t3n

Nutze die Chance und verschaffe dir deinen Wissensvorsprung! Bei der t3n Black Week kannst du aus einer Vielzahl an journalistischen Inhalten, praxisnahen Guides oder Onlinekursen wählen – von und für Fachexperte:innen aus dem digitalen Business. Welche Angebote ab Montag genau auf dich warten, haben wir in diesem Beitrag für dich aufgelistet.

40 Prozent auf das t3n Magazin im Jahresabo

Die Zukunftslektüre für Digitalaffine und alle, die es werden wollen: Das t3n Magazin begeistert viermal jährlich mit wechselnden Schwerpunkten zu den wichtigsten Themen der digitalen Zukunft – zum Beispiel KI, New Work, New Finance und vieles mehr.

Dazu gibt es spannende Reportagen und geballtes Praxiswissen zu Technologien, Karriere, Social Media, Marketing, E-Commerce und Startups – und natürlich die einzigartigen Sticker!

Im ersten Jahr gibts das Abo zum absoluten Bestpreis von 28,80 statt 48 Euro.

Praxisnah und direkt anwendbar: 30 Prozent auf t3n Guides

Schnapp dir einen Guide, der zu dir passt und dich weiterbringt! Unsere t3n Guides bieten dir kompaktes Wissen mit konkreten Handlungsempfehlungen, verständlich und übersichtlich aufbereitet – und dabei immer praxisorientiert und sofort anwendbar.

Die Themen sind dabei so vielseitig wie die digitale Welt selbst. Ob KI-Strategie-Implementation, Organisationsentwicklung, Online-Marketing oder Führungskompetenzen: Die t3n Guides got you covered – und das schon ab 27,30 Euro.

Live und in Farbe: t3n Onlinekurse mit 20 Prozent Rabatt

Lerne von den Besten! In den t3n Onlinekursen lernst du live und direkt von erfahrenen Fachexpert:innen und kannst dich auf didaktisch sorgfältig aufbereitete Wissensvermittlung freuen – während der Black Week schon ab 103,90 Euro!

Aktuelle Kurse behandeln unter anderem das Prompting für ChatGPT, Midjourney und Co. sowie KI-Kompetenzen für berufliche Zwecke.

50 Prozent auf das Gesamtpaket für deinen Wissensvorsprung: t3n Pro

Besser digital arbeiten und leben mit t3n Pro! Sichere dir jetzt fast 50 Prozent auf die Jahresmitgliedschaft und zahle nur 99 statt 198 Euro im Jahr.

Als Mitglied von t3n Pro erhältst du das t3n Magazin im Print- und Digital-Abo inklusive Zugriff auf unser Heftarchiv, täglich exklusive Insights direkt aus der t3n-Redaktion sowie vier t3n Guides pro Jahr. Außerdem hast du Zugang zu Live-Video-Events, in denen sich die t3n-Redaktion mit wechselnden Gästen austauscht.

Alle Angebote gelten ab dem 20. bis zum 27. November 2023.