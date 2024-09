t3n auf der DMEXCO 2024: Expertenwissen für die digitale Zukunft

Wissen ohne Grenzen: Spannende Vorträge von Expert:innen

„Man lernt nie aus – vor allem nicht mit t3n und Digital Bash!“ ist das Motto, das die Besucher:innen der DMEXCO 2024 bei t3n erwartet. An beiden Messetagen haben Interessierte die Möglichkeit, rund um die Uhr Vorträgen von Expert:innen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu lauschen. Dabei decken die Sessions ein breites Themenspektrum ab, das von der richtigen Nutzung künstlicher Intelligenz über die Bedeutung von Intent-Daten bis hin zu praktischen Tipps für lokale SEO-Optimierungen reicht.

Praxiswissen aus erster Hand können Besucher:innen direkt am t3n-Stand oder bequem remote per Stream erleben. Egal, ob du vor Ort bist oder von Zuhause aus zuschaust – du bist mittendrin.

Künstliche Intelligenz: Heute schon die Zukunft gestalten

Für viele mag Künstliche Intelligenz (KI) noch nach Zukunftsmusik klingen, doch sie ist längst im Arbeitsalltag vieler Unternehmen angekommen. KI steigert bereits heute die Produktivität, Effizienz und Kreativität von Mitarbeiter:innen weltweit. Doch wie wird sich KI weiterentwickeln? Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch den Einzug von KI in alle Bereiche unseres Lebens und Arbeitens?

Am Stand von t3n haben Besucher:innen die Möglichkeit, genau diese Fragen zu diskutieren. Es geht darum, gemeinsam herauszufinden, wie wir die Zukunft positiv gestalten können – mit den richtigen Technologien und einem klaren Bewusstsein für die Herausforderungen, die der KI-Einsatz mit sich bringt. Die DMEXCO bietet den perfekten Rahmen für einen offenen Austausch über die Potenziale und Grenzen.

KI-Dialog: Europas Chancen im globalen Wettbewerb

Einer der Höhepunkte auf der DMEXCO 2024 ist die spannende Diskussionsrunde auf der Tech-Stage, die sich um eine zentrale Frage dreht: Warum brauchen wir KI-Lösungen aus Deutschland und Europa? In einer Welt, die zunehmend von den Innovationskräften aus den USA und China geprägt ist, steht Europa vor der Herausforderung, den Anschluss zu halten.

Am Dienstag, den 18. September um 11:00 Uhr wird Luca Caracciolo, Editorial Director bei t3n und der MIT Technology Review, diese und weitere Fragen gemeinsam mit hochkarätigen Expert:innen diskutieren. Dazu gehören Antonio Krüger, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), Elisabeth L’Orange, CEO bei Oxolo, und Dr. Christoph Poetsch, Senior Advisor AI Ethics and Quality beim TÜV AI.Lab. Sie werden über die Zukunft der KI in Europa sprechen und beleuchten, wie der Kontinent im globalen Innovationswettbewerb bestehen kann.

Praxiswissen aus der Branche: t3n und Digital Bash auf der DMEXCO

Ob künstliche Intelligenz, Intent-Data-Strategien oder SEO-Hacks – am Stand von t3n und Digital Bash erwartet die Besucher:innen praxisnahes Wissen aus der Branche für die Branche. Dabei liegt der Fokus stets auf den neuesten Trends und Entwicklungen, die die digitale Welt bewegen. Das Beste daran: Alle Vorträge und Sessions können nicht nur vor Ort erlebt, sondern auch per Stream verfolgt werden. So haben alle Interessierten die Möglichkeit, Teil dieses wertvollen Wissensaustauschs zu sein.

Sei dabei und erlebe die DMEXCO 2024 aus erster Hand – mit t3n und Digital Bash als deine Wissenspartner. Wir freuen uns, dich vor Ort am Stand oder per Stream begrüßen zu dürfen.