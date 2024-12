Online Adventskalender: Das erste Türchen im t3n Kalender ist geöffnet!

Es ist wieder soweit, der t3n-Adventskalender geht wieder an den Start! Was dich hinter dem ersten Türchen erwartet? Das Magic Drawing Pad von XPPen im Wert von 599,99€ – ein komplett eigenständiges Zeichenpad mit Android-Betriebssystem. Doch mehr als ein normales Android Tablet verfügt es über einen Eingabestift mit 16K Druckstufen und eine matte Zeichenoberfläche. Das sorgt für ein perfektes und papierähnliches Zeichengefühl. Gleichzeitig muss der Stift nicht aufgeladen werden und ist jederzeit für dich einsatzbereit. Das perfekte Gerät zum Zeichnen, Lernen und für die Unterhaltung unterwegs.

Und für alle, die heute leider leer ausgehen, haben wir noch einen Bonustipp: Sichere dir dein Magic Drawing Pad mit dem Gutscheincode T3NXPPEN50 (50€ Rabatt, gültig bis zum 31.12.2024 im XPPen DE Store).

XPPen ist ein weltweit führender Anbieter von Grafiktabletts und blickt auf 19 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Innovation von Pen-Tablets zurück. Im Laufe der Jahre hat XPPen Mut zur Innovation gezeigt und es gewagt, Grenzen zu überschreiten. Das Unternehmen hat die X3 Pro Smartchip-Technologie entwickelt und den Druckempfindlichkeitsstandard auf ein neues Niveau (16K) angehoben. Um den Bedürfnissen der meisten Benutzer:innen gerecht zu werden, hat XPPen das Magic Drawing Pad mit Android-Betriebssystem eingeführt, das mobiles Zeichnen ermöglicht. Erwähnenswert sind außerdem die Artist Pro 24 (Gen 2) Modelle in 4K- und 165Hz-Versionen. Egal ob Profi oder Anfänger:in – bei XPPen findest du das passende Zeichengerät.

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

