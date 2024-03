Last-Minute-Ausbildungsplatz gesucht?

Du hast Lust, in verschiedene Bereiche eines Medienhauses zu schnuppern und auf viele kreative Köpfe zu treffen? Zeit für deinen nächsten Step – Zeit für deinen Job bei yeebase media, mit den starken Brands t3n und MIT Technology Review.

Wir bringen dir während deiner Ausbildung alles bei, was du über die Marketing- und Sales-Prozesse, -Strukturen sowie -Tätigkeiten bei uns wissen musst: Du lernst, wie du die Bedürfnisse interner und externer Stakeholder:innen erkennst, entsprechende Kampagnen planst und platzierst sowie alles rund um Anzeigen, Werbemittel, Performance- und Kampagnenoptimierung bis hin zum Reporting. Anschließend beginnt deine Zeit im Marketing. Kampagnenerstellung, Erstellung von Creatives und die Betreuung der Social-Media-Kanäle werden dir gezeigt und näher gebracht.



Sobald du beide Bereiche kennengelernt hast, werden wir mit dir gemeinsam entscheiden, in welchem Bereich, Marketing oder Sales, du dich wohlfühlst und deine Zukunft siehst. In diese Unit wirst du dann noch intensiver eingearbeitet, übernimmst eigenständig Aufgaben und wirst erstes Expertenwissen sammeln.

Zusätzlich erlebst du hautnah, wie ein modernes Medienunternehmen funktioniert, und wirst dabei neben den Units Sales & AdOps und Marketing & Brand Creation auch unsere anderen kennenlernen können:

Product, Tech & UX/UI

Finance, People & Operations

Content & Education

Im Regelfall dauert die Ausbildung drei Jahre. Je nach Ausbildungsjahr verbringst du einen oder zwei Tage pro Woche in der Berufsschule. Der schulische Teil der Ausbildung findet in der Multimedia BbS Hannover statt. Gerne kannst du auch vorab bis zum regulären Ausbildungsstart ein Praktikum bei uns absolvieren.

Übrigens: Du hast dein Studium abgebrochen oder dein jetziger Ausbildungsbetrieb passt für dich nicht so gut? Melde dich gerne und wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam deinen Start bei der yeebase media GmbH zu gestalten.

Warum brauchen wir dich?

Als unser neuer Sales- und Marketing-Pioneer unterstützt du unser Sales- und Marketing-Team aktiv im Daily Business, von der Kund:innen- und Kampagnenbetreuung über die Erstellung von passenden Angeboten bis hin zu organisatorischen Aufgaben rund um die Prozesse in den Units.

Nach der entsprechenden Einarbeitung betreust und berätst du interne und/oder externe Stakeholder:innen hinsichtlich der Kampagnen-Optionen bei uns. Du lernst schnell den Umgang mit einer großen Kund:innendatenbank und erstellst eigenhändig Angebote, Konzepte und Pläne, die überzeugen.

Wenn im Team etwas geplant oder gestaltet werden muss, ist deine Meinung selbstverständlich immer gefragt – und schon bald bekommst du eigene Projekte, die du selbstständig planst und umsetzt.

Passt diese Ausbildung zu dir?

Finde es heraus, indem du folgende Fragen durchgehst:

Du interessierst dich dafür, was in der Medienwelt abgeht?

Du weißt, welche Inhalte auf welchem Kanal am besten aufgehoben sind, fühlst dich am Rechner und im Netz zu Hause und stürzt dich sofort auf neue Kommunikationstechnologien?

Du denkst kaufmännisch und kannst dich sowohl auf dem Papier als auch im Gespräch stilsicher und korrekt ausdrücken?

Du hast eine rasche Auffassungsgabe und arbeitest professionell auch an wiederkehrenden Aufgaben?

Bist du ein:e Macher:in? Pragmatismus, selbstständiges (Weiter-)Denken und Lösungsorientierung sind für dich keine Fremdworte?

Du bist vielseitig interessiert und begegnest deiner Umwelt aufgeschlossen und positiv?

Du bist furchtlos im Umgang mit Excel und sicher im Umgang mit allen anderen Office-Anwendungen? Bei neuen Tools (zum Beispiel CRM, Figma etc.) hilft dir deine Offenheit und Auffassungsgabe, dich rasch einzuarbeiten?

Wenn nun die Antwort in deinem Kopf mehrfach ein lautes, großes „Na klar!“ war, dann wollen wir dich unbedingt kennenlernen!

Was steckt hinter yeebase media?

Mit unseren beiden starken Marken t3n und MIT Technology Review richten wir uns an eine techaffine Zielgruppe und beleuchten digitale Entwicklungen und Trends in unseren Printmagazinen und online.

Während t3n aus der Digitalwirtschaft berichtet und Content-Produkte rund um Wissen, News und Trends für Digital Professionals anbietet, behandelt die MIT Technology Review tiefgreifend technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, die unsere Gesellschaft verändern.

t3n – Spreading knowledge and future optimism

Seit 2005 weist die starke Marke t3n – Digital Pioneers eine steile Wachstumskurve auf und zählt mittlerweile zu den reichweitenstärksten B2B-Plattformen der Digitalbranche. Damit sieht sich t3n als eine zentrale Anlaufstelle für User:innen und Leser:innen, die ein breites Wissen über Trends und Entwicklungen der Digitalwirtschaft aufbauen wollen. Das Angebot umfasst neben nutzwertigem Content auch Verzeichnisdienste für Jobs, Events und Firmen, Media-Sales-Solutions sowie Premium-Knowledge-Produkte wie Pro. Die Medienmarke für digitales Business verzeichnet monatlich über 7,2 Millionen Visits, davon mehr als die Hälfte durch Unique User:innen. Die verbreitete Auflage umfasst 31.400 Exemplare. Über 800.000 Menschen folgen t3n in den sozialen Netzwerken, und die t3n-Newsletter zählen rund 170.000 Abonnent:innen.

Positiv, nutzwertig, nerdy und bold: So tritt die Marke selbstbewusst, sympathisch und authentisch auf – mit der Mission, Digital Pioneers zu helfen, die Zukunft positiv zu gestalten.

MIT Technology Review

Seit über 120 Jahren erscheint die MIT Technology Review an dem weltweit ­bekanntesten ­technischen Institut, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seit 2003 gibt heise medien die deutsche Lizenzausgabe heraus. Im Laufe dieser ­Zeit ­entwickelten die Redaktionen ein hohes Maß an Expertise und Know-how zu den wichtigsten ­wissenschaftsjournalistischen Fragestellungen der vergangenen Jahrzehnte. Diese Kompetenz versetzt die Redaktion in die Lage, wie kein anderes Medium in Deutschland an der thematischen Schnittstelle von Gesellschaft, Wissenschaft und Technologie die großen Herausforderungen unserer Zeit zu erklären und für ein breites Leser:innenpublikum aufzubereiten.

Seit 2024 erscheint die MIT Technology Review bei yeebase media. Knapp 70.000 Menschen folgen dem Magazin in den sozialen Netzwerken. Es hat eine verbreitete Auflage von 16.000 Exemplaren, davon werden 10.000 an Abonnent:innen geliefert. Die TR-Website verzeichnet rund eine Million Visits monatlich.

Als Team von yeebase media haben wir den Anspruch, mit t3n und MIT Technology Review zwei der beliebtesten und relevantesten Medienmarken für neue Technologien zu sein – mit der Mission, ihre Potenziale aufzuzeigen, Begeisterung zu wecken und dazu beizutragen, dass sie für positiven Nutzen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt eingesetzt werden.

Warum solltest du bei uns eine Ausbildung machen?

Du arbeitest bei yeebase media, weil du es draufhast. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres: nämlich, wie du drauf bist!

Wir könnten jetzt erzählen von Kaffee, Obstkörben, Kickertischen und fancy Team-Events – klar, wir haben auch diese Benefits (außer den Kicker), aber hey, das allein macht uns nicht aus! Wir sind wir: ein Team aus Persönlichkeiten und Menschen, die nerdy genug sind, um Hypes von Trends zu unterscheiden. Die lieben, was sie tun, und Bock haben auf Zukunft. Die an Technologie glauben und sie als Schlüssel für eine positive Zukunft sehen. Die einander zuhören und aufeinander aufpassen – vor Ort, im Homeoffice, im Coworking-Space, remote von überall aus der Welt.

Wir teilen unsere Aufmerksamkeit genauso wie unser Wissen, denn als Individuen sind wir gut, als Team unschlagbar. Freiheit ist uns wichtig! Eine freie Arbeitsgestaltung lässt uns unsere Arbeit mit unserem Leben vereinbaren. Wir suchen immer nach Lösungen, die uns helfen, besser zu werden und glücklich zusammenzuarbeiten. Und wir sind anspruchsvoll, denn wir sind erst dann richtig happy, wenn wir unsere User:innen und Leser:innen zu Fans machen.

Last, but not least: Wir glauben, eine positive Zukunft wird nicht von Einzelnen, sondern von ganz vielen gestaltet. Es sind die vielen kleinen, nachhaltigen, sozialen und grünen Dinge, die wir in unserem (Arbeits-)Alltag bei yeebase media bewegen und von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende Großes bewegen.

Wir bedienen keine Quoten oder „Labels“ – bei uns arbeiten Menschen. Jede:r für sich ist besonders, einzigartig und für unser Team wertvoll.

tl;dr: Sei du selbst! Das lieben wir.

What’s next?

Kompliziert braucht niemand – melde dich einfach und bewirb dich noch heute bei uns.

Wie unser Bewerbungsprozess abläuft, haben wir für dich festgehalten und du kannst alle Infos hier finden.

Du hast ​weitere offene Fragen, bevor du dich aktiv bei uns bewerben willst? Ein klarer Fall für die Recruiting-Sprechstunde. Deine Fragen zu Jobs, Bewerbungen, Benefits – kurz: yeebase media als Arbeitgeber – werden hier beantwortet. Buch dir hier deinen 15-Minuten-Slot mit unserer Recruiterin Lena.

Wir freuen uns schon jetzt tierisch darauf, dich kennenzulernen!

Falls du selbst nicht infrage kommst, aber jemanden kennst: Sharing is caring!