Werde UX/UI Designer:in (m/w/d) bei t3n

Werde UX/UI Designer:in (m/w/d) bei uns und #jointhecrew! Du wirst Teil eines crossfunktionalen Teams und gemeinsam mit unserer Melanie (UX/UI Designerin) in coole, neue Projekte starten.

Dein Daily Business bei t3n

Du begleitest den kompletten Entwicklungs- und Designprozess – von Research bis zur Implementierung inklusive Qualitätssicherung im Austausch mit allen Stakeholdern.

Dabei entwirfst du Device-übergreifende, nutzerzentrierte UX-/UI-Konzepte und erstellst Customer-Journeys, Flowcharts, Wireframes, Mockups und Prototypen.

Du bist Teil der Product-Unit: Im Daily Business stehst du in einem engen Austausch mit unseren Fullstack-Entwickler:innen und Product-Manager:innen.

Du überzeugst Kolleg:innen und Stakeholder mit starken Argumenten für deine Designentscheidungen. Deine Designs überzeugen durch Klarheit, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit und du meidest Dark Patterns.

Im Austausch mit unserem Brand-Team sorgst du sowohl für Weiterentwicklung als auch für stetige Verbesserung einer einheitlichen Designsprache in unserem Design-System.

Du hast Freude an der iterativen und datengetriebenen Entwicklung und Verbesserung von Produktideen.

Du verlierst die Usability, Accessibility und unsere Vision bei der Entwicklung nie aus den Augen.

Wir sind ehrlich: Kein Tag ist wie der andere, ständig begegnen dir neue Ideen, Chancen und Herausforderungen – vielleicht ja auch in der Mittagspause an der Tischtennisplatte. Eins ist aber sicher: Nach acht Stunden Arbeit ist Feierabend – und der ist uns heilig.

Du brennst für User-Experience und bringst Nutzerinteressen in Einklang mit unternehmerischen Zielen? Dann brennen wir darauf, von dir zu hören!

Du kannst es kaum abwarten, von uns zu hören? Wage doch schon einmal einen Blick hinter die Kulissen und prüfe, wer ​deine ​neuen Kolleg:innen sein werden, wie das Onboarding abläuft oder wie wir uns ​im Remote Daily Business miteinander ​austauschen – ab auf unseren BackstageBlog!

Wer bist du?

Du bist kommunikativ und hast Spaß daran, dich mit anderen Menschen auszutauschen. Vor einer größeren Gruppe präsentieren? Kein Problem für dich!

Du überzeugst mit strategischem Denken und sicherem Auftreten.

Du bist kreativ, packst an und setzt dich durch, wenn es nötig ist.

Du konntest dir bereits ein Verständnis von Frontend-Entwicklung aneignen.

Du hast sehr gute Kenntnisse im Responsive Design.

Diese Tools beherrschst du: Figma (is a must) Jira (is appreciated) ansonsten sind wir Tool-agnostisch

Du willst dich kontinuierlich weiterentwickeln und bringst eine große Portion Neugierde mit, die dafür sorgt, dass du viel Freude an neuen Herausforderungen hast.

Über t3n

Agile Arbeitsmethoden, flache Hierarchien und ein gemütliches, modernes Office: So etwas gibt’s nur in Berlin? Wir beweisen dir das Gegenteil! Unsere mehr als 80 Kolleg:innen arbeiten jeden Tag mit voller Leidenschaft daran, t3n weiter als Plattform für die Digitalwirtschaft und Bewegung für digitale Zukunft zu etablieren – ob im t3n-HQ im Herzen von Hannover, aus dem Homeoffice oder von anywhere.

Zum t3n-Universum gehören unser seit 2005 erscheinendes Printmagazin, die Plattform t3n.de mit Onlineberichterstattung, Jobbörse und Personen- und Firmenverzeichnis, der t3n Podcast und das Membership-Modell t3n Pro.

Wir freuen uns, dich genau so kennenzulernen, wie du bist. Wir bedienen keine Quoten oder „Labels“ – bei uns arbeiten Menschen. Jede:r für sich ist besonders, einzigartig und für unser Team wertvoll.

Es ist ganz einfach: Bewirb dich noch heute bei uns.

Dein Ansprechpartner ist Daniel.

Falls du selbst nicht infrage kommst, aber jemanden kennst: Sharing is caring! :)