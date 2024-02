Du als Werkstudent:in (m/w/d) Sales

Das sind Grischa & Emely – Sie können es kaum abwarten dich in der Sales & AdOps Unit zu begrüßen. Werde Teil der Crew und starte bei uns als Werkstudent:in (m/w/d) Sales durch.

So könnte dein Tag aussehen

Du, dein Kaffee und eine Schüssel Müsli starten den Tag im Daily mit unserer Vertriebs-Unit, in dem ihr die Tasks für den anstehenden Tag plant.

Zum Beispiel gingen gestern einige Anfragen unserer Kund:innen ein. Du bist dafür zuständig, sie an die richtigen Kolleg:innen in deinem Team weiterzuleiten oder selbst zu übernehmen.

Später schaltest du für ein paar Kund:innen deren Jobanzeigen auf unserer Seite t3n.de/jobs.

Nach dem Lunch in einer netten Runde in unserem Playground (oder natürlich daheim) machst du dich an die Recherche zu potenziellen Neukund:innen für unsere Stellenbörse und kontaktierst diese per E-Mail.

Außerdem pflegst du die Dashboards und Pipelines und sorgst dafür, dass immer alles auf dem neuesten Stand ist.

Damit unsere Kund:innen immer zufrieden und glücklich sind, pflegst du Kontakte, beobachtest fortlaufende Prozesse und behältst unser Postfach im Auge.

Du kannst es kaum abwarten, von uns zu hören? Wage doch schon einmal einen Blick hinter die Kulissen und prüf, wer ​deine ​neuen Kolleg:innen sein werden, wie das Onboarding abläuft oder wie wir uns remote im Daily Business miteinander ​austauschen – ab auf unseren t3n Backstage Blog!

Dein Profil

Du bist aktuell immatrikulierte:r Student:in (m/w/d) – und das noch für mindestens zwei Semester.

Es ist dir möglich, 15-20 Stunden pro Woche freizuschaufeln, um unser Marketplaces-Team zu unterstützen.

Remote, hybrid oder im t3n HQ? Wir wollen mit dir gemeinsam schauen, wie deine Work-Life-Office-Balance umsetzbar ist und wir deinen Arbeitsort gestalten.

Deine Freund:innen bezeichnen dich als kommunikativen und aufgeweckten Menschen.

Wenn du unser Team in Bildern siehst, freust du dich schon auf erste gemeinsame Coffee-Breaks und Weindonnerstage.

Warum t3n?

Du arbeitest bei t3n, weil du es draufhast. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres: nämlich, wie du drauf bist! Wir alle verbringen mehr Zeit mit unseren Kolleg:innen als mit unseren Freund:innen und Haustieren, deshalb steht bei uns über allem, dass wir gut miteinander auskommen und uns jeden Tag gern wiedersehen.



Wir könnten jetzt erzählen von Obstkörben, Kickertischen und fancy Team-Events – klar, wir haben auch diese Benefits, aber hey, das allein macht uns nicht aus! Wir sind wir: ein Team aus Persönlichkeiten und Menschen, die nerdy genug sind, um Hypes von Trends zu unterscheiden. Die lieben, was sie tun, und Bock haben auf Zukunft. Die an Technologie glauben und sie als Schlüssel für eine positive Zukunft sehen. Die einander zuhören und aufeinander aufpassen – vor Ort, im Homeoffice, im Coworking-Space, remote von überall auf der Welt. Wir teilen unsere Aufmerksamkeit genauso wie unser Wissen, denn als Individuen sind wir gut, als Team unschlagbar. Freiheit ist uns wichtig! Eine freie Arbeitsgestaltung lässt uns unsere Arbeit mit unserem Leben vereinbaren. Wir suchen immer nach Lösungen, die uns helfen, besser zu werden und glücklich zusammenzuarbeiten. Und wir sind anspruchsvoll, denn wir sind erst dann richtig happy, wenn wir unsere User:innen und Leser:innen zu Fans machen.

Last, but not least: Wir glauben, eine positive Zukunft wird nicht von Einzelnen, sondern von ganz vielen gestaltet. Es sind die vielen kleinen, nachhaltigen, sozialen und grünen Dinge, die wir in unserem (Arbeits-)Alltag bei t3n bewegen und von denen wir überzeugt sind, dass sie am Ende Großes bewegen.

Wir sind die Digital Pioneers und wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Wir bedienen keine Quoten oder „Labels“ – bei uns arbeiten Menschen. Jede:r für sich ist besonders, einzigartig und für unser Team wertvoll.

tl;dr: Sei du selbst! Das lieben wir.

Über t3n

t3n – News, Trends und Wissen für Digital Pioneers und die Digitalwirtschaft

Mit Technologie in eine positive Zukunft!

Die t3n-Redaktion beleuchtet online und im vierteljährlich erscheinenden Printmagazin aktuelle Entwicklungen und Trends im Digital Business. Die nutzwertigen Inhalte richten sich an eine engagierte Community von Digital Pioneers – das sind Business-Professionals, die täglich Entscheidungen treffen für eine positive Zukunft. Die Crew hinter t3n hat dabei den Anspruch, nutzer:innenorientierte und relevante Contents zu liefern, die dabei unterstützen.

Das t3n-HQ befindet sich in Hannover und die Crew ist mittlerweile etwa 70 Menschen stark.

t3n spreading knowledge and future optimism.

Seit 2005 weist die Marke t3n des Verlags Yeebase Media eine steile Wachstumskurve auf und zählt mittlerweile zu den reichweitenstärksten B2B-Plattformen der Digitalbranche. Damit sieht sich t3n als eine zentrale Anlaufstelle für User:innen und Leser:innen, die ein breites Wissen über Trends und Entwicklungen der Digitalwirtschaft aufbauen wollen. Das Angebot umfasst neben nutzwertigem Content auch Verzeichnisdienste für Jobs, Events und Firmen, Media-Sales-Solutions sowie Premium-Knowledge-Produkte wie Pro.

Positiv, nutzwertig, nerdy und bold: So tritt die Marke selbstbewusst, sympathisch und authentisch auf – mit der Mission, Digital Pioneers zu helfen, die Zukunft positiv zu gestalten.

What’s next?

Kompliziert braucht niemand – melde dich einfach und bewirb dich noch heute bei uns.

Wie unser Bewerbungsprozess abläuft, haben wir für dich festgehalten und du kannst alle Infos hier finden.

Du hast ​weitere offene Fragen, bevor du dich aktiv bei uns bewerben willst?

Ein klarer Fall für: die t3n-Recruitingsprechstunde. Deine Fragen zu Jobs, Bewerbungen, Benefits – kurz: t3n als Arbeitgeber – werden hier beantwortet.

Buch dir hier deinen 15-Minuten-Slot mit unserer Recruiterin Lena.

Wir freuen uns schon jetzt tierisch darauf, dich kennenzulernen!

Falls du selbst nicht infrage kommst, aber jemanden kennst: Sharing is caring! :)