Das Turnschuh-Emoji von Apple gibt es jetzt als echten Sneaker

So taucht der Sneaker in Apples Emoji-Liste auf. (Bild: Screenshot T3n)

Sneaker-Fans sind immer auf der Suche nach neuen und besonderen Modellen. Oft bleiben die sogar als Sammlerstücke ungetragen im Karton.

Ob dies auch beim neuen Shoe 1 der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Aber er hat zumindest eine besondere Geschichte.

Denn das Modell dürfte vielen Apple-Nutzern schon länger bekannt sein. Es findet sich in der Emoji-Liste, wenn die Stichworte „Schuh“ oder „Sneaker“ eingegeben werden.

Jetzt hat der chinesische Künstler und Designer Jose Wong aus Apples Laufschuh-Emoji einen echten Sneaker gemacht, wie The Verge berichtet.

Der sogenannte Shoe 1 wird über Wongs Marke ABCD auf seiner hauseigenen Internetseite verkauft.

Das Obermaterial des Sneakers besteht aus vollnarbigen Nubukleder und Mesh. Mittelsohle und Ferse wurden mit einer Polsterung aus EVA-Schaum ausgestattet und die Gummi-Außensohle besteht laut Hersteller zu fünf Prozent aus recyceltem Material.

Außerdem verfügt der Shoe 1 über einen Schnürverschluss und reflektierende Details.

Inspiriert durch minimalistisches Apple-Design

Im Inneren ist der Schuh laut Wongs Website mit einer „A(BCD)5 Prozessor-Einlegesohle“ ausgestattet. Drin steckt aber keine echte Elektronik, die Sohle hat lediglich einen Aufdruck, der eine Anspielung auf den A5-Chipsatz ist, den Apple in mehreren iOS-Geräten verwendet.

Geliefert wird der Sneaker laut Hersteller in einer „Crazy Big Ass Box“. Gemeint ist damit der Schuhkarton, der ebenfalls in Apple-typischem minimalistischem Design daher kommt, das an die Verpackungen erinnert, in denen auch iPhones verkauft werden.

Sneaker ähnelt einem Modell aus 1988

Manchem dürfte der Shoe 1 auch vertraut vorkommen, was daran liegt, das Apples Laufschuh-Emoji an den New Balance 574-Sneaker erinnert. Der wurde erstmals 1988 vorgestellt und Apple-Mitbegründer Steve Jobs ist dafür bekannt gewesen, New-Balance-Sneaker zu tragen, wie The Verge erklärt.

Der Shoe 1 wird in den Größen 5 bis 12 verkauft und kostet 219,90 US-Dollar – umgerechnet etwa 208 Euro. Wer sich einmal für den Kauf entscheidet, muss damit leben, denn ein Rückgaberecht schließt der Verkäufer ABCD aus.

