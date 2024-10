Video zeigt Windows XP im Jahr 2024: So könnte das Betriebssystem heute aussehen

Mit Windows XP haben es die Computer in die Mitte der Gesellschaft geschafft. (Foto: wisely/Shutterstock)

In den 2000ern war es kaum wegzudenken, und bei vielen Windows-User:innen hat das XP-Betriebssystem immer noch einen besonderen Platz im Herzen. Auch heute sind Elemente der mittlerweile über 20 Jahre alten Software noch ikonisch. Seien es die legendären Soundeffekte oder der Standardhintergrund „Bliss“. Doch die vielen Design-Elemente sind kaum noch in den aktuellen Windows-Versionen zu finden.

Um die Nostalgiekeule nun einmal richtig zu schwingen, hat Youtuber und Grafikdesigner AR 4789 Windows XP ins Jahr 2024 gebracht. Sein Mockup zeigt, wie das alte Betriebssystem auch in der Gegenwart seinen Platz finden könnte:

Mit Copilot und Edge

Das Video des indonesischen Grafikers zeigt, wie die 2024er-Version von Windows XP installiert werden könnte und der Startbildschirm aussehen würde. Die wichtigsten Elemente des Betriebssystems bleiben erhalten: die Soundeffekte, der Hintergrundbildschirm und auch mit den intensiven Blau- und Grüntönen bleibt der Designer dem Original treu. Viele Icons und Oberflächen haben aber ihre Tiefe und den Gloss verloren. Dadurch wirkt das Betriebssystem überraschend modern.

Das Konzept-Design von AR 4789 zeigt auch den neuen Edge-Browser und ein Copilot-Icon in der unteren rechten Ecke. Besonders faszinierend ist auch der Dark-Mode, der die ganze Oberfläche samt Hintergrund schön verdunkelt.

Auch wenn Windows XP lange sehr beliebt war, ist das Betriebssystem heutzutage so gut wie ausgestorben. Schon seit 2014 ist der Support eingestellt. Dennoch ist die OS von 2001 immer noch im Einsatz. Laut einer Studie des Sicherheitsunternehmens Eset sind es noch knapp 90.000 Rechner in Deutschland, die mit Windows XP laufen. Wer aus optischen Gründen an dem Betriebssystem festhält, sollte aber aufpassen. Durch die fehlenden Sicherheitsupdates sind die Computer ein Sicherheitsrisiko.

Als Windows XP noch Standard war: Das passierte alles 2005

