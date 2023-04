Vier für Fünfzehn: Sichere dir 4 t3n Magazine zum schmalen Preis

800 Seiten Fachwissen rund um die Themen New Work, Health-Tech, Gaming sowie Recruiting und Fachkräftemangel – das versprechen die Ausgaben 67 bis 70 unseres t3n Magazins. Im Rahmen des Frühjahrsdeals erhältst du die Ausgaben 67, 68, 69 und 70 für 15 Euro statt regulär 48 Euro – selbstverständlich ohne versteckte Haken, Abos oder Verpflichtungen.

t3n 67: Metawork – Wie werden wir arbeiten?

Diese Frage und gleichzeitig der Schwerpunkt des t3n Magazins 67 treibt insbesondere seit der Pandemie viele Menschen um – parallel macht das Metaverse erste Schlagzeilen.

Dezentrales Arbeiten von überall auf der Welt in einer virtuellen Welt klingt dabei natürlich erstmal verlockend. Vieles ist aber noch im Entstehen. Langfristig müssen wir uns fragen, für wen es einen (Arbeits-)Platz im Metaverse geben wird.

t3n 68: Let’s get health-e: Wie Health-Tech uns voranbringt

Die Zahl der Gesundheitsgadgets ist immens – von VR-Fitness bis zu Body-Hacks – und wächst immer weiter. Wir könnten schon jetzt quasi immer virtuell beim Arzt sitzen. Die Digitalisierung der Gesundheit kann uns dabei helfen, gesünder zu leben und zu arbeiten. Allerdings stellt sich auch die Frage, wer die Hoheit über all die gesammelten Daten hat und was mit ihnen passiert. Das und vieles mehr ist der Schwerpunkt des t3n Magazins 68.

t3n 69: Gamechanger: Spielend die Zukunft verändern

Mit Game-Design können wir unsere Zukunft spielend verändern. Games treiben neue Technologien von Virtual Reality bis NFT voran und tragen sie in andere Branchen. Indie-Studios testen neue Arbeitsmodelle von Remote-Arbeit, Vier-Tage-Woche, Gehaltstransparenz bis zu mehr Work-Life-Balance. Und Games sind Orte des virtuellen Zusammenseins – und machen dabei einfach verdammt viel Spaß! All das und mehr im t3n Magazin 69.

t3n 70: Hire and Feier

Die Zeiten von „Hire and Fire“ sind vorbei. Alles dreht sich darum, wo man neue Leute herbekommt. Was also tun? Die richtigen Fragen zu stellen, ist ein Anfang: Wie lassen sich die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass sie für mehr Menschen passen? Wer eignet sich für ein Re-Skilling? Was auf keinen Fall schadet, ist, mehr auch die kleinen Erfolge zu feiern. Das t3n Magazin 70 dreht sich rund um das Thema Recruiting, den Fachkräftemangel und die Frage, wie Fachkräfte und Unternehmen zueinanderfinden.

Greif zu bei unserem Frühlingsdeal! Nur solange der Vorrat reicht.