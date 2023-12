Vor GTA VI: 9 Dinge aus der Kult-Reihe, die uns sofort nostalgisch machen

Die Grand Theft Auto-Spielereihe hat die Gaming-Welt revolutioniert. Mit der interaktiven Open World hat besonders GTA 3 es den Zocker:innen zum Release im Jahr 2001 angetan. Mit der Third-Person-Perspektive wirkte alles auf einmal so realistisch. Damals schien der Zenit des Gamigs erreicht. Besser konnte es nicht werden – zumindest bis zum nächsten Teil der Reihe.

Nicht grundlos wird die GTA-Serie mit so viel Nostalgie bedacht. Gamer:innen von Anfang 20 bis Ende 40 haben so gut wie alle mindestens einmal in einen Teil des Gangster-Epos reingeschaut.

Passend zum neuen Trailer von GTA VI stellen wir neun GTA-Momente vor, die bei wirklich jedem Erinnerungen wecken werden.

GTA-Nostalgie – 9 Dinge, die nur Gamer der alten Teile kennen:

9 Bilder ansehen GTA-Nostalgie: 9 Dinge, die nur Gamer der alten Teile kennen Quelle: Screenshot: Rockstar Games

