Wann räumt der Roboter endlich meine Küche auf? Woran der Einsatz im privaten Haushalt noch hakt

Hunger auf Shrimps mit Reis, gebratenes Hühnchen und dazu einen Salat – aber keine Lust zu kochen? Ein Team der US-Eliteuni Stanford hat einen Roboter konstruiert, der einiges an Hausarbeit übernehmen kann: Das selbst zusammengebastelte Gerät schneidet Gemüse, schwenkt Pfannen, wischt verschütteten Wein weg, räumt Töpfe in Hängeschränke und schiebt Stühle in die richtige Position. Zum Abschluss gibt es dem menschlichen Mitbewohner noch ein High-Five.

„Mobile Aloha“ hat das Team den Roboter getauft, dessen Versuchsaufbau es im Januar dieses Jahres veröffentlicht hat. Der Stanford-Roboter lernte dabei, indem er menschliche Bewegungsabläufe imitierte, die ihm zum Teil mechanisch vorgemacht wurden. 20 bis 50 Wiederholungen hätten dabei ausgereicht, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, schreiben die Forscher:innen. Die technische Plattform dafür entwickelten sie gemeinsam mit Expertinnen und Experten von Googles KI-Sparte Deepmind.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 5/2024 von MIT Technology Review erschienen.

Der Traum vom automatisierten Haushaltshelfer

Die Videos zum Projekt lassen eine große Vision wieder aufleben: den Traum vom flexiblen automatisierten Haushaltshelfer, der die Spülmaschine ausräumt, das Essen kocht und vielleicht noch eben schnell die Wäsche zusammenlegt. Ein Technologie-Butler für Otto Normalverbraucher:innen, der keine Müdigkeit nach einem langen Arbeitstag und keinen Stress wegen der Kinderbetreuung kennt.

Elon Musk stimmte im Frühjahr der These zu, dass innerhalb von sieben Jahren jeder amerikanische Haushalt einen hochwertigen Roboter besitzen wird. Und im April berichtete Bloomberg-Journalist Mark Gurman, dass Apple nach dem Aus für das Autoprojekt nun über einen Haushaltsroboter nachdenke – als mögliches „next big thing“ aus Cupertino.

Die Hoffnungen auf solche Helfer sind hoch, seit Electrolux im Jahr 2001 den ersten Staubsauger-Roboter im heutigen Format auf die Fußböden dieser Welt schickte. Eine Forschungsgruppe aus Oxford und Tokio kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass prinzipiell ein gutes Drittel der heutigen Tätigkeiten in den nächsten zehn Jahren automatisiert werden könnten. Besonders groß sei das Potenzial etwa beim Einkaufen, Putzen, Geschirrspülen oder Kochen.

In vielen dieser Bereiche gibt es bereits automatisierte Helfer: Sei es der Staubsaugerroboter, die per Smartphone steuerbare Geschirrspülmaschine oder der Thermomix, der Rezepte und die dazugehörigen Erklärvideos aus dem Internet direkt auf die Küchenmaschine spielt. Doch noch immer muss der Mensch die Maschinen beladen, befehligen oder ausräumen. Es sind immer noch mehr oder weniger die gewohnten Geräte – nur mit mehr Intelligenz. In Zukunft könnte ein noch größerer Teil der unbezahlten Haushaltsarbeit automatisiert werden, erwartet das Forschungsteam. Und formuliert in dem Paper lakonisch die Hoffnung: „Wenn Roboter uns schon unsere Jobs wegnehmen, bringen sie dann wenigstens auch den Müll für uns raus?“

Die Schwierigkeiten der Mensch-Roboter-Interaktion

Doch jenseits vom Saugen, Wischen und Rasenmähen hat sich auf den ersten Blick verhältnismäßig wenig getan. Zwar habe man in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte beobachten können, sagt Johannes Kraus, Juniorprofessor für Psychologie an der Universität Ulm. In einem mit Bundesmitteln geförderten Projekt untersucht er, wie Mensch und Roboter im öffentlichen Raum interagieren könnten. Die einzelnen Teile sind häufig schon sehr ausgefeilt. Doch das Gesamtkonstrukt ist komplizierter: Welche Sensoren sind nötig, um eine Balance zwischen Funktionalität, Kosteneffizienz und Datensparsamkeit zu schaffen? Welche Geräusche sollte ein Roboter machen, wenn er mit Menschen zu tun hat? Und wie nah darf er den Menschen überhaupt kommen, ohne dass die sich unbehaglich fühlen? Kraus zieht ein Zwischenfazit: „Man darf sich nicht täuschen lassen. Vieles ist noch nicht gelöst – sowohl auf technischer als auch auf Interaktionsseite.“

Trotzdem kehrt mit jeder neuen technischen Entwicklung bei Hard- und Software die Hoffnung wieder zurück, und das zurecht. Künstliche Intelligenz hilft dabei gleich an mehreren Stellen. Zum einen bei der Mammutaufgabe, Roboter zu trainieren. Lange Zeit lernten die Maschinen vor allem durch direkte Nachahmung, so wie auch der Stanford-Roboter. Das benötigt viel Aufwand, denn häufig unterscheiden sich die nötigen Schritte und Handgriffe je nach Haushalt.

Mehrere Forschungsgruppen suchen nun nach Abkürzungen – und drehen dafür die Datenaufnahme um. Ein Team der New York University rüstete mehr als 20 Freiwillige mit iPhones aus, montiert an mechanischen Greifarmen für 25 Dollar, wie sie etwa zum Müllaufsammeln benutzt werden. Damit öffneten sie zu Hause Schranktüren und Schubladen, bedienten Haushaltsgeräte und Lichtschalter, ließen Jalousien herab und nahmen Bücher aus dem Regal. Videos samt der Bewegungsdaten des Smartphones nutzten die Wissenschaftler:innen dann, um den Roboter Stretch von Hello Robot zu trainieren.

Das Deepmind-Team von Google wiederum veröffentlichte vor knapp einem Jahr das Modell RT-2. Das soll es Robotern ermöglichen, Bilder und Texte aus dem Internet zu nutzen, um daraus Handlungsanweisungen und -abläufe abzuleiten. Forscher:innen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) wiederum legten kürzlich die Grundlagen für Large Language Models, die eine grobe Aufgabenbeschreibung („Hebe Dinge vom Tisch auf“) automatisch in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen Robotikarm übersetzen.

All das verkürzt die Trainingszeit für neue und unbekannte Aufgaben massiv. Zudem profitieren auch Haushaltsroboter von den Fortschritten bei der Erkennung von Räumen und Objekten. Erfahrungen aus seinem Autoprojekt könnten Apple hierbei entgegenkommen, vermutet Experte Gurman.

Verbesserungen bei der Hardware

Auch die relevante Hardware wurde besser und billiger. Das zeigt beispielhaft der Blick auf den Staubsaugerroboter Migo Ascender, der in diesem Frühjahr fast 2,4 Millionen Euro in einer Crowdfunding-Kampagne einsammeln konnte. Zum anvisierten Produktpreis von knapp 1500 Dollar vereint er eine HD-Kamera, LiDAR- und Time-of-Flight-Sensoren, die allesamt eine sichere Navigation und Objekterkennung ermöglichen sollen. Dazu kommt eine besondere Fähigkeit: Der Roboter soll in der Lage sein, bis zu 22 Zentimeter hohe Stufen zu überwinden, indem er sich mit einer Art Hebel selbst auf die nächste Ebene stemmt. Damit könnte er in mehrstöckigen Gebäuden eigenständig vorankommen.

Genau hier zeigt sich jedoch eine große Herausforderung bei den Haushaltsrobotern: Kurzfristig sind sie und bleiben sie Maschinen mit einer Inselbegabung. Insbesondere im Reinigungsbereich – drinnen wie draußen – hat sich der Markt stark ausdifferenziert: Heute ist bereits etwa jeder fünfte verkaufte Rasenmäher oder Staubsauger ein Roboter, zeigen Zahlen der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik (gfu).

Was sollten Haushaltsroboter können?

In anderen Haushaltsbereichen geht es eher zögerlich voran. Der multitaskingfähige Butler ist noch nicht auf dem Markt. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas rollten in diesem Januar zwar knuffig anzuschauende Roboterkugeln über die Bühnen – doch massive Entlastung bei den Alltagsaufgaben versprechen sie nicht. Samsungs Ballie folgt seinen Besitzern dabei durch die Wohnung und projiziert auf Wunsch Videos oder Kalender an die Wohnzimmerwand. Auch ein Prototyp von LG rollt quer durch das Apartment – und soll an den Gesichtsausdrücken der Bewohner deren Stimmung ablesen und angemessen darauf reagieren, etwa mit einem kleinen Tanz zur Aufmunterung.

Doch der Mehrwert solcher Roboter besteht in erster Linie darin, dass sie als Schnittstelle zu anderen Smart-Home-Geräten fungieren – eine Art mobiler Sprachassistent. Dieses Konzept hatte Amazon zwei Jahre zuvor unter dem Namen Astro auf den Markt gebracht. Der Roboter in Staubsaugergröße fährt auf Rädern, beantwortet Fragen zum Kalender oder zum Wetter, überwacht dank Kamera die Wohnung oder stellt eine Sprach- und Videoverbindung zu alleingelassenen Haustieren her. Viel mehr Fähigkeiten bietet das 1.600 Dollar teure Produkt nicht: „Zu viel Alexa, zu wenig Arme“, urteilte eine US-Journalistin.

Der Weg in den Haushalt für sogenannte Humanoide, also menschenähnliche Roboter, ist noch ein Stück entfernt. Dabei sind zwei Dinge entscheidend, um einem automatisierten Alleskönner näherzukommen: armähnliche Greifer, die verschiedene Arten von Aufgaben erledigen können, und Beine, die eine uneingeschränkte Bewegung quer durch Zimmer und Etagen ermöglichen. Das Stanford-Team hat die Notwendigkeit, ihrem Roboter das Laufen beizubringen, kreativ umgangen: Sie montierten zwei handelsübliche Roboterarme auf ein Fahrgestell – und brachten der Maschine zusätzlich bei, Aufzug zu fahren.

„Keine Terminator-Vibes“

Weiterführende Konzepte gibt es aber durchaus: Alfie hat Räder statt Beine und soll mit bis zu 100 verschiedenen Handwerkzeugen im Haushalt helfen. Das Produkt des US-Start-ups Prosper ist bereits für das Jahr 2025 angekündigt. Das Design stammt von Illustratoren des Animationsstudios Pixar. Dadurch soll die Hemmschwelle von potenziellen Nutzer:innen gesenkt werden, die Roboter in ihre Wohnung zu lassen. „Keine Terminator-Vibes“ verspricht das Gründungsteam, zu dem unter anderem der frühere OpenAI-Mitarbeiter Shariq Hashme gehört.

Das Start-up 1X wiederum hat seinen Roboter Neo getauft. Mit 1,65 Metern Körpergröße soll er irgendwann einmal bis zu 20 Kilo Gewicht tragen können – versehen mit einer „muskelähnlichen Anatomie“ anstelle eines Hydrauliksystems. Anfang dieses Jahres sammelte das norwegische Unternehmen 100 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde ein. Zu den vorherigen Investoren gehört auch OpenAI. Boston Dynamics wiederum machte Mitte April sein neues Modell Atlas öffentlich, das mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Kamerakopf daherkommt – und ließ die Maschine in Werbevideos jegliche Arten von Aufgaben erledigen.

Fokus auf Geschäftskunden, Privatpersonen müssen auf Roboter warten

Doch gleichzeitig räumt CEO Robert Playter ein, dass es noch mindestens 10 bis 20 Jahre dauern könne, bis diese Roboter auch Privatpersonen im Alltag helfen. Für die Hersteller bleibt der Fokus auf Geschäftskunden zunächst lukrativer. Boston Dynamics etwa preist die aktuellen Modelle für niedrige sechsstellige Beträge an, die sich jedoch rentieren, wenn sie Arbeitskräfte ersetzen und nicht an Arbeitszeitgesetze gebunden sind. Sogar Amazons Astro wird seit dem vergangenen Jahr vor allem für Geschäftskunden angeboten – als wandelnder Robotik-Wachhund für Büros oder Geschäfte.

Das Geschäft direkt mit Verbrauchern hat dagegen hohe Anforderungen, was Themen wie Sicherheit oder Datenschutz angeht. Dazu kommt, dass sich die Lebenssituationen von Privatpersonen massiv unterscheiden: Die eine wohnt in der Maisonette-Wohnung mit Stufen, der zweite faltet seine Wäsche stets in einer bestimmten Form, die dritte hat ganz genaue Vorstellungen, wie ein Curry exakt gewürzt werden sollte – und zwar jedes Mal, nicht nur in sieben von zehn Versuchen. Dem gegenüber steht eine geringe Zahlungsbereitschaft. Warum für Assistenz in Bereichen bezahlen, die man sein Leben lang quasi nebenbei erledigt hat?

Die Haushaltsroboter dürften daher zunächst den Umweg über die Pflege, Reinigungsfirmen oder Großküchen machen. Dort fehlen Mitarbeiter, dort rechnet sich ein Einsatz schnell. Doch die Entwicklung schreitet voran. Der Bausatz für den mobilen Aloha-Roboter aus Stanford wird jetzt bereits für knapp 40.000 Dollar angeboten – die Kosten für das Kochtraining kommen dann noch obendrauf.

Abseits vom Herd – Roboter im Einsatz

