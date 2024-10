Warum Steve Jobs bei Bewerbern vor allem nach diesem einen Persönlichkeitsmerkmal suchte

Unter Steve Jobs zu arbeiten, war Überlieferungen zufolge kein Zuckerschlecken. Der Jobs-Biograf Walter Isaacson beschrieb den Apple-Chef beispielsweise als herrschsüchtigen Tyrannen. Auf der anderen Seite war Jobs jemand, der Talente immer erkannt und gefördert hat. Worauf es ihm bei Neueinstellungen primär ankam, erklärt der verstorbene Tech-Chef in einem derzeit wieder stark geteilten Video-Interview aus den 80ern.

Wonach Steve Jobs bei einem Bewerber suchte

Der Apple-Gründer erklärt darin, warum er zwei professionelle Manager zunächst eingestellt, aber schnell wieder entlassen und anschließend nie wieder auf Erfahrung als Qualifikation gesetzt hat. Stattdessen holte Jobs aus einer anderen Abteilung die 32-jährige Debi Coleman, die einen Abschluss in englischer Literatur und keinerlei Management-Erfahrung hatte. Sie arbeitete zunächst als Fertigungschefin und stieg dann mit nur 35 Jahren zu Apples Finanzvorstand auf.

Jobs erklärte, was Coleman von den professionellen, erfahrenen Managern unterschied: Es war die Leidenschaft, die den Apple-Chef beeindruckte. „Wir wollen Leute, die großartig in ihrem Job sind. Dafür müssen sie nicht zwangsläufig bewährte Profis sein. Sie sollten stattdessen eine echte Leidenschaft für Technologie und alles, was man damit machen kann, haben“, erklärte der Tech-Boss. Auch deshalb zeigte er Bewerbern zeitweise den Macintosh-Prototypen. Leuchteten ihre Augen auf, bekamen sie den Job.

„Die größten Menschen sind selbstverwaltende Menschen“, sagte Jobs zudem in dem Video-Interview und fügte hinzu, dass sie nicht angeleitet werden müssen. Wenn Menschen mit Leidenschaft im Team sind, würden sie sich wie von selbst führen. Auch deshalb meinte er, dass die große Aufgabe einer Führungskraft immer darin liegen muss, sicherzustellen, dass alle Angestellten eine gemeinsame Vision haben und wissen, auf welches Ziel das Unternehmen hinarbeitet.

