Was erwarten Onlineshopper von E-Commerce-Websites?

Die E-Commerce-Branche entwickelt sich laufend weiter, und es ist schwierig, genau vorherzusagen, welche Trends sich in naher Zukunft abzeichnen werden. Eine Sache wird sich jedoch nicht so schnell ändern: die Erwartungen der Kund:innen. Im Jahr 2023 will der durchschnittliche Onlinekunde immer noch verwöhnt werden. Wenn die Nutzer:innen ein reibungsloses und personalisiertes Einkaufserlebnis haben, sind sie viel eher bereit, wiederzukommen, mehr auszugeben und sogar ihre E-Mail, ihren Namen und andere persönliche Daten mit der Marke zu teilen.

Außerdem neigen digitale Einkäufer:innen, sobald sie ein interessantes Produkt gefunden haben, dazu, schnell zum nächsten Schritt überzugehen.

Aber ist es genug, einfach eine große Auswahl an Produkten anzubieten und personalisierte Anzeigen im Feed der Käufer:innen einzublenden, damit Marken im Wettbewerb die Nase vorn haben?

Nicht ganz.

Wie Kund:innen und Führungskräfte die aktuelle E-Commerce-Landschaft sehen

Wenn es um Erfolg im E-Commerce geht, ist der erste Eindruck alles! Die meisten Onlinekund:innen entscheiden in den ersten sechs bis zehn Sekunden ihres Besuchs, ob sie auf einer E-Commerce-Website bleiben oder sie verlassen. Aber was ist die Motivation für diese Entscheidung?

Storyblok, das Headless-Content-Management-System (CMS), hat 6.000 User:innen in Großbritannien, den USA und Deutschland befragt, um mehr über ihre tatsächlichen Erwartungen beim Onlinekauf zu erfahren. Gleichzeitig wurden 500 E-Commerce-Führungskräfte in den USA und Europa befragt, um herauszufinden, wie sie die Leistung der Website ihres Unternehmens einschätzen. Die Antworten wurden miteinander verglichen und die Ergebnisse der Umfrage sind überraschend.

Die Learnings

Die Faktoren, die Kund:innen am meisten zum Wiederkommen bewegen, sind eine einfache Navigation, schnell ladende Inhalte und ein ansprechendes Design. Andererseits sind fast 50 Prozent der Unternehmen von ihren Websites enttäuscht und geben zu, dass sie aufgrund einer schlechten Benutzerfreundlichkeit Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

Was sagen uns diese Antworten? Die offensichtlichste Erkenntnis ist, dass viele E-Commerce-Unternehmen ihre Umsatzprobleme durch eine einfache Verbesserung ihrer Websites lösen könnten. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass viele Unternehmen zu viel Zeit und Ressourcen in die falschen Bereiche investieren. So geben viele an, dass sie für die Instandhaltung der Website und die Behebung von Fehlern im Durchschnitt vier Stunden pro Woche aufwenden, die sie für produktivere Aufgaben verwenden könnten.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage kannst du hier kostenlos downloaden.

Wie genau wollen die Unternehmen also ihre E-Commerce-Websites verbessern? Mehr als 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mehr Zahlungsmethoden einführen würden, während 47 Prozent von ihnen bereit sind, an der Seitenleistung ihrer Websites zu arbeiten.

Konzentration auf die tiefliegenden Aspekte richten

Ein Problem ist, dass Unternehmen selbst manchmal die Hände gebunden sind aufgrund ihres technischen Setups. Viele Content-Management-Systeme und Technologien, die im E-Commerce eingesetzt werden, verfügen nur über begrenzte Möglichkeiten und sind nicht composable oder skalierbar. In vielen Fällen ist es nicht so einfach, neue Funktionen oder Channels hinzuzufügen oder die Ladegeschwindigkeit der Seite zu verbessern – oder es ist nur eine vorübergehende Lösung.

Eine Headless-Technologie kann die Lösung sein

Headless Architecture ist eine Softwareentwicklungsstruktur, die das Frontend (die Benutzeroberfläche) vom Backend (dem Code) einer Website trennt. Die Inhalte werden über API an so viele Kanäle und Geräte wie möglich verteilt, wodurch ein Omnichannel-Erlebnis auf Websites, mobilen Apps, Smartwatches, VR/AR oder in Stores geschaffen wird. Es handelt sich um eine Architektur, die das Web schneller, flexibler, sicherer und einfacher skalierbar machen soll.

Ein agiles E-Commerce-CMS kann für jede beliebige Storefront verwendet werden. Der modulare Ansatz und die flexible Content-Modellierung ermöglichen es Onlinehändler:innen, Inhalte schneller zu erstellen und zu verbreiten. Die Headless-Struktur macht das gesamte Framework hochgradig skalierbar und erleichtert die Anpassung an Wachstum und veränderte Anforderungen.

Unternehmen, die weiter wachsen wollen, müssen in der Lage sein, mit den Trends Schritt zu halten und für die Zukunft gerüstet zu sein – und das schon heute. Wenn man den Wünschen und Innovationen der Nutzer: innen nicht nachkommt, kann dies zu verpassten Chancen, zum Verlust von Marktanteilen und letztlich zum endgültigen Scheitern des Unternehmens führen. Die Fähigkeit, sich schnell an neue, aufkommende Technologien anzupassen, die die Art und Weise, wie wir leben – und einkaufen – verändern werden, ist nicht länger eine Option, sondern eine Notwendigkeit.

E-Commerce-Trends, auf die du achten solltest

Auf die Frage nach den nächsten heißen Trends im E-Commerce nannten die Entscheider:innen:

Ein verstärkter Einsatz von künstlicher Intelligenz und Machine-Learning zur Personalisierung und Automatisierung von Online-Einkaufserlebnissen

Wachstum des Social Commerce, bei dem die Verbraucher:innen ihre Einkäufe direkt über Social-Media-Plattformen tätigen

Stärkere Betonung von Nachhaltigkeit und ethischen Praktiken in der E-Commerce-Branche

VR- und AR-Kauferlebnisse

Einführung neuer Zahlungsmethoden, wie z. B. Kryptowährungen

Fazit

Im Hinblick auf diese Trends wird es für E-Commerce-Unternehmen wichtig sein, ihre Strategien und Technologien entsprechend anzupassen, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Den vollständigen Report zu „The State of eCommerce 2023“, kannst du hier kostenlos downloaden.

Jetzt downloaden