Trackst du deine Website?

Website-Tracking und Datenanalyse sind essenzielle Tools, um dein Unternehmen auf das nächste Level zu bringen. Viele schrecken allerdings vor dieser Aufgabe zurück oder sehen den Nutzen des Website-Trackings für ihre Zwecke noch nicht. Tools wie Google Analytics und die daraus gewonnenen Daten können allerdings eine Menge über potenzielle und bereits gewonnene Kund:innen und Nutzer:innen verraten und so deine Marketingmaßnahmen verbessern. Doch wie kannst du vergleichsweise schnell und einfach ins Tool einsteigen? Wir können dir helfen, einen Überblick über die Chancen und Möglichkeiten von Google Analytics und dessen Implementation zu bekommen.

Darum solltest du deine Website tracken

Mithilfe von Daten den Erfolg deines Unternehmens anzukurbeln, klingt erstmal logisch, aber auch abstrakt. Vielen ist der tatsächliche Nutzen von Google Analytics gar nicht bewusst. Denn das Tool lässt sich vielfältig einsetzen. Was dir viel mehr hilft als die Daten, ist deren Analysekraft – so kannst du wichtige Informationen über deine Kund:innen ableiten, um deine Website oder App zu optimieren.

So können dir die verschiedenen Tools Informationen aller Art über deine Besucher:innen verraten – zum Beispiel ob sie zum ersten Mal auf deiner Seite sind, wie lange sie sich dort aufgehalten haben und wo sie eventuell im Kaufprozess abgesprungen sind. Diese Informationen können dir auch helfen, deine User:innen besser kennenzulernen und zu steuern.

Mithilfe von Daten über die Absprungraten und die Sitzungsdauer kannst du auch deine Customer-Journeys überprüfen und datengestützt iterieren. Hier hilft das umfangreiche Tracking dabei, mögliche Anhaltspunkte zu finden, warum Kund:innen an einer Stelle abspringen.

Die Datenmenge beim Tracking ist schier unendlich – dementsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten der Analyse. Auch Interaktionen, Leads oder die Performance von Werbekampagnen können gemessen und dementsprechend ausgewertet und optimiert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse helfen deinem Unternehmen, Marketingmaßnahmen gezielter und effektiver zu gestalten.

Das kann Google Analytics

Google Analytics ist das bekannteste Tracking-Tool für deine Website – und dabei sogar kostenlos. Mit Google Analytics bekommst du ein umfassenderes Bild davon, wie deine User:innen mit deinem Unternehmen, also deiner Website oder App, interagieren. So schaffst du es, besser auf ihre Bedürfnisse einzugehen und kannst so Ergebnisse optimieren. Somit hilft das Tool, die Marketingaktivitäten, den Content und die Produkte zu analysieren und zu iterieren.

Mit umfassenden Statistiken und maschinellem Lernen ermöglicht dir Google Analytics, alles aus deinen Daten herauszuholen. Zusätzlich kann das Programm mit Werbe- und Publisher-Produkten von Google verknüpft werden. So kannst du mit den Erkenntnissen aus den Analysen direkt bessere Geschäftsergebnisse erzielen.

Am 16. März 2022 hat Google angekündigt, die aktuelle Analytics-Version in Rente zu schicken – ab dem 1. Juli 2023 sollen die Universal-Analytics-Properties keine Anfragen mehr verarbeiten. Diese Ankündigung hat nicht nur branchenweit für große Überraschung, sondern auch für eine gewisse Ratlosigkeit gesorgt. „Was jetzt?“ – das ist die Frage, die sich viele Unternehmen stellen.

Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Nachfolge-Tool von Universal-Analytics ist unabdingbar: Das erfordern nicht nur die neuen Tracking-Optionen in Google Analytics 4, auch müssen neue Datenstrategien entwickelt werden. Alles Dinge, die nicht aufgeschoben werden sollten.

Der perfekte Einstieg

Einen Einstieg oder auch Umstieg von Universal Analytics zu Google Analytics 4 bekommen auch Anfänger:innen mit der richtigen Hilfe gut bewältigt. Genau aus diesem Grund haben wir bei t3n den Guide „Google Analytics 4: Umsteigen und Einsteigen leicht gemacht!“ geschaffen.

Wenn du Google Analytics 4 managen, betreuen oder einrichten möchtest – ob als Dienstleister:in in der Agentur oder als Verantwortliche:r im eigenen Unternehmen –, dann findest du hier alles, was du brauchst. Fortgeschrittene, aber auch Einsteiger:innen profitieren vom Expert:innen- und Praxiswissen. In diesem Guide lernst du nicht nur die Unterschiede zwischen Universal Analytics und Google Analytics 4, sondern auch, wie du den Um- beziehungsweise Einstieg optimal gestaltest. Mithilfe des vermittelten Wissens wird aufgezeigt, welche neuen Datenstrategien du für dein Unternehmen brauchst und wie du diese umsetzen kannst – aber auch, was von Google Analytics 4 zu erwarten ist und wie du die Neuerungen im Blick behältst.

Natürlich wirst du dabei auch alternative Tools kennenlernen und erhältst praxisnahe und direkt anwendbare Inhalte zur direkten Nutzung aufbereitet. Für nur 99 Euro kannst du mit dem Guide dein Unternehmen auf das nächste Level bringen. Lerne jetzt Google Analytics 4 kennen!

Jetzt Guide entdecken