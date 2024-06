MIT Technology Review Podcast

Weekly #61: Kosten für klimafreundliche Industrie, Roboterfußball und eine Ratte erklärt die Menschheit

Was es kostet, die Industrie klimafreundlicher zu machen, warum Roboterfußball so herausfordernd ist und warum die Sichtweise einer Ratte sehr lehrreich sein kann, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge.