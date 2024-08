Weekly: Rettungshubschrauber, Mittel gegen Haarausfall, Newsletter “Ein Song reicht“

Rettungshubschrauber im Death Valley in Kalifornien starten nicht, weil es zu heiß ist: Das lässt erstmal stutzig werden. Aber die Meldung von zwei abgelehnten Einsätzen im Nationalpark Joshua Tree an einem Wochenende sind kein Fake. Tatsächlich wurden in der Gegend im Death Valley tageweise Temperaturen bis zu 53 Grad Celsius erreicht und das scheint Auswirkungen auf die Helikopter zu haben. TR-Redakteur Gregor Honsel hat sich dazu Gedanken gemacht und auch mal Rechnungen mit Luftdruckwerten gemacht.

Anzeige Anzeige

Außerdem im Weekly:

Medizin: Ein Forscherteam ist durch Zufall auf ein relativ schlichtes Mittel gestoßen, das gegen hormonell bedingten Haarausfall – der Androgenetischen Alopezie – helfen.

Ein Forscherteam ist durch Zufall auf ein relativ schlichtes Mittel gestoßen, das gegen hormonell bedingten Haarausfall – der Androgenetischen Alopezie – helfen. Tipp der Woche: der Newsletter „Ein Song reicht“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Eine Übersicht über alle bisherigen Weekly-Folgen gibt es hier.