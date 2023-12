Wo bleibt der Weihnachtsmann – und wie genau sind Smartwatches?

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Dem Weihnachtsmann auf der Spur

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Aber kommt der Weihnachtsmann auch? Das könnt ihr auf speziellen Websites des North American Aerospace Defense Command (Norad) und von Google nachverfolgen. Beide bieten einen sogenannten Santa-Tracker, über den ihr am 24. Dezember die Flugroute des Weihnachtsmanns verfolgen könnt. Bis es so weit ist, laden beide Seiten mit Minispielen zum Zocken ein. So vergeht auch die Wartezeit bis zur Bescherung schneller.

Wie fit sind Smartwatches?

Die allermeisten aktuellen Smartwatches zählen Schritte, geben den Kalorienverbrauch an und zeichnen Schlafdaten auf. Manche sind sogar mit einem EKG ausgestattet. Aber wie gut funktioniert das alles im Alltag? Das wollte die Stiftung Warentest wissen und hat drei Modelle ausgiebig geprüft. Das Ergebnis: Bei den Basics schlagen sich die Uhren gut. Defizite gibt es aber vor allem beim Zyklus-Tracking.

Anzeige Anzeige

Bill Gates weiß nicht, wohin mit ChatGPT

Nutzt ihr ChatGPT nach wie vor für eure Arbeitsaufgaben oder ist nach dem anfänglichen Testen gerade wieder Flaute? Bill Gates sagt, er wisse noch nicht, wie er generative KI bestmöglich in seinen Arbeitsalltag einsetzen könne. Zwar habe er es sich vorgenommen, jedoch würden seine Gewohnheiten ihn davon abhalten. Dennoch denkt er, dass KI in den kommenden 18 bis 24 Monaten einen weiteren großen Schritt in die Wirtschaft macht.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema ChatGPT Smartwatch Bill Gates