Wie arbeiten wir in Zukunft? Das t3n-Themenspecial Future of Work geht an den Start

Produktivität, Karriere, Führung und New Work – vier große und wichtige Themenblöcke, denen sich unsere Autor:innen im Rahmen des Specials gewidmet haben. Lust auf einen kleinen Vorgeschmack? Aber gerne doch!

Vom vollen Kalender und der so wichtigen Planlosigkeit

Apropos Produktivität: Hast du manchmal auch das Gefühl, dass dich dein durchgetimter Kalender eher vom effizienten Arbeiten abhält? Autorin Isabell Prophet fehlt bei der strikten Kalenderplanung die so wichtige Flexibilität – und sie berichtet außerdem, wieso Arbeiten auch Sport ist.

Alle deine Freund:innen wissen genau, wo sie in fünf Jahren sein wollen? Schön für sie. Aber wer keinen Plan hat, dem stehen alle Wege offen. Wie du dir deine Planlosigkeit zunutze machen kannst.

Schon mal etwas von den „Leadership Chemicals“ gehört?

Oder hast du schon etwas Konkretes im Auge, nämlich den Beruf Freelancer:in? Tobias Weidemann berichtet über das flexible Arbeiten vom eigenen Laptop aus, egal wo und wann, bessere Bezahlung und die Freiheit, nach den eigenen Werten zu leben. Doch ist das Arbeiten als Freelancer:in wirklich besser?

Endorphine, Dopamine, Serotonin und Oxytocin heben uns ab. Wundermittel dafür sind Struktur, Ernährung und Bewegung, aber auch die Unternehmenskultur sowie eine stetige Optimierung der eigenen Arbeit. Andreas Weck berichtet darüber, wie „Leadership Chemicals“ im Job funktionieren und du dein Team damit zu Höchstleistungen führen kannst. Und wie können Erfahrungen und Learnings von Menschen, die Co-Gründung und Co-Leadership im Arbeitsalltag leben, dein Team New-Work-ready machen?

Homeoffice: Alter Hut oder immer noch aktuell?

Oft emotional debattiert, in vielen Unternehmen schon längst Alltag: Die Thematik rund um das Homeoffice spaltet aktuell vielerorts die Gemüter. Die einen hassen es, die anderen lieben es. Einer unserer Redakteure wechselte zu 100 Prozent ins Homeoffice und zieht nun seine persönliche Bilanz nach 35 Monaten ohne Tischtennisplatte, Teeküche und Meetings vor Ort.

