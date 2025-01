MIT Technology Review Interview

Wie ChatGPT Gedichte schreibt: „Um das Außergewöhnliche zu spüren, brauchen wir die Norm“

Laurent Dubreuil erforscht, wie Chatbots Gedichte schreiben – und was das über die menschliche Sprache verrät. Dabei sieht er unter anderem einen Trend zur Mittelmäßigkeit und der wird auch vor ChatGPT und Co. nicht Halt machen, so Dubreuil.

Von Wolfgang Stieler