Wie du KI in deine Unternehmensstrategie implementierst 

Es wird immer deutlicher, dass sich KI in absehbarer Zeit disruptiv auf den Wettbewerb auswirken wird. Auch Unternehmen werden langfristig nicht drum herum kommen, KI auch in ihre Unternehmensstrategie zu implementieren. Doch das sagt sich so leicht, denn viele Entscheider:innen wissen aktuell noch nicht, wie sie wirklich von KI profitieren können und wie sie sie richtig in ihrer Strategie platzieren können.

Anzeige Anzeige

Wieso sich jetzt schon mit KI beschäftigen?

Der wohl wichtigste Punkt, warum Unternehmen das Thema KI am besten schon heute in Angriff nehmen und nicht auf die nächsten Jahre verschieben sollten, ist die starke Platzierung im Wettbewerb und dem Mithalten mit der Konkurrenz. Allerdings wissen die wenigsten Unternehmen, welche KI-Lösungen es gibt, welche sie nutzen sollten und wo die Reise hingeht. Ihnen fehlt somit die Möglichkeit, in Bezug auf KI-Trends Entscheidungen zu treffen. Genau hier setzt der KI-Guide von t3n an.

Alles rund um KI und den Einsatz in Unternehmen

Du bist CEO, Digitalisierungsverantwortliche:r, Bereichsleiter:in im HR-Bereich, Entscheider:in im Marketing oder sitzt in einer Redaktion? Du möchtest die großen Potenziale von KI für dein Unternehmen kennenlernen und Ansatzpunkte zur Einführung von KI-Lösungen verstehen lernen? Dann ist der KI-Guide von t3n ideal für dich.

Anzeige Anzeige

Von Fragen wie „Ist der Hype rund um KI real?“ und „Warum sollte man jetzt anfangen?“ bis zum konkreten Business-Value von KI, praktischen Anwendungsbeispielen und mehr: Der KI-Guide macht dir den Einstieg in das Thema leicht.

Lerne die konkreten Enabler von KI kennen, ermittle deinen Status quo und identifiziere Handlungsfelder sowie Zielbilder. Theorie schön und gut, doch auch die Umsetzung des Themas muss vorbereitet werden: Wie gewinnst du Mitstreiter:innen, wie strukturiert man eine Umsetzung richtig und was musst du beim Operationalisieren, Planen und Steuern beachten? Dabei war es uns wichtig, dass der Fokus nicht nur auf dem alleinigen Status quo bleibt, sondern wir wagen auch den Blick auf zukünftige Trends – sodass eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Strategie sichergestellt werden kann. All das und mehr erwartet dich im KI-Guide.

Anzeige Anzeige

Mit dem Guide kannst du:

identifizieren, in welchen Bereichen KI für dich unmittelbar und mittelbar eine wichtige Rolle spielt beziehungsweise spielen wird.

eine Strategie entwickeln, die dir jetzt zeitlich wie technologisch einen Entscheidungsgrundlage für den Einsatz von KI liefert.

die relevante Entwicklung von KI für deine Bereiche monitoren.

in Erfahrung bringen, welche Umstrukturierungen bei dem Einsatz von KI-Lösungen auf dich zukommen und wie du damit umgehen kannst.

Um auch direkt praktisch arbeiten zu können, werden einige Tools auch als Excel-Datei mitgeliefert, damit du sie direkt umfangreich nutzen kannst.

Wirf jetzt einen Blick in den KI-Guide und sei deiner Konkurrenz einen Schritt voraus.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema