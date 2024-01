Für Windows Copilot braucht ihr wahrscheinlich einen neuen Prozessor und mehr RAM

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant weiter und ihre Anwendungen sind im täglichen Leben immer häufiger zu finden. Eine Entwicklung in diesem Bereich ist die Möglichkeit, KI-Anwendungen direkt auf den Computern oder Endgeräten der Nutzer auszuführen – statt auf cloudbasierten Servern.

Experten von Trendforce prognostizieren, dass diese sogenannten KI-PCs in Zukunft stark an Popularität gewinnen werden. Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist Windows Copilot, eine KI-Software, die diesen Trend vorantreibt.

Allerdings setzt der Einsatz von Windows Copilot voraus, dass die Nutzer über einen leistungsfähigen Prozessor und ausreichend Arbeitsspeicher (RAM) verfügen, um die Anforderungen der KI zu erfüllen.

Das muss ein KI-PC können

Die Leistungsfähigkeit von Prozessoren für KI wird oft in Tops gemessen, was für „Trillion Operations per Second“ steht. Um KI-Anwendungen wie den Windows Copilot effizient betreiben zu können, benötigt man einen Prozessor oder eine Neural Processing Unit (NPU), die speziell für die Berechnung von neuronalen Netzwerken konzipiert ist – also mindestens 40 Tops Rechenleistung.

Bisher gibt es allerdings noch keine Prozessoren auf dem Markt, die diese Anforderung erfüllen können. Qualcomm stellte jedoch Ende 2023 den Snapdragon X Elite vor, der diese Leistungsmarke erreichen soll. Die Auslieferung dieses Prozessors ist für die zweite Hälfte des Jahres geplant.

Zusätzlich dazu wird erwartet, dass auch AMDs Ryzen-8000-Serie und Intels kommende Lunar-Lake-Serie genügend Rechenleistung bieten werden, um solche KI-Anwendungen zu unterstützen.

KI-PCs benötigen 16 Gigabyte RAM

Neben einem leistungsfähigen Prozessor ist auch ausreichend Arbeitsspeicher (RAM) für den Betrieb von KI-Anwendungen essenziell. Laut Microsoft sind für den reibungslosen Betrieb des Copilot mindestens 16 Gigabyte RAM erforderlich.

Analysten von Trendforce prognostizieren, dass in diesem Zusammenhang der LPDDR5x-RAM bei KI-PCs bevorzugt eingesetzt werden könnte. Dieser Arbeitsspeicher arbeitet schneller als der herkömmliche DDR5-RAM, was insbesondere für Echtzeit-KI-Anwendungen einen Vorteil darstellt.

Insgesamt sind sich die Experten einig, dass KI-PCs und Laptops in den kommenden Jahren an Beliebtheit gewinnen werden, was vor allem durch die Einführung von Microsofts Copilot vorangetrieben wird.

