Neues Leben für alte Windräder: Dieses Startup nutzt sie für Solarstrom

Die Windenergie nimmt eine immer zentralere Rolle im Energiemix vieler Länder ein. Doch während die Turbinen sauberen Strom produzieren, stellt das Ende ihrer Lebensdauer oftmals ein Problem dar.

Anzeige Anzeige

Besonders die Rotorblätter der Windräder lassen sich nicht einfach recyceln. Laut der Seite Evincism dürften in den nächsten Jahren mehr als 25.000 Windräder allein in Europa das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen.

Das Schweizer Startup Turn2Sun hat nun jedoch eine innovative Lösung gefunden: Mit dem Konzept Blade 2 Sun werden die ausgedienten Rotorblätter für die Solarenergie wiederverwendet.

Anzeige Anzeige

Das ist Blade 2 Sun

Blade 2 Sun, so der Name des Konzeptes, verfolgt einen einfachen, aber effektiven Ansatz. Die Rotorblätter eines alten Windrades werden mit Solarzellen ausgestattet, die dann Energie erzeugen, welche in das Stromnetz eingespeist werden kann.

Die Robustheit und die Wetterresistenz der Rotorblätter prädestinieren sie für diese Aufgabe. Um die Funktionalität und Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen zu testen, hat Turn2Sun einen ersten Prototyp in den Schweizer Alpen in Graubünden in einer Höhe von 2.500 Metern über dem Meeresspiegel installiert.

Anzeige Anzeige

Durch diese neuartige Nutzung finden die Rotorblätter einen neuen Anwendungsbereich und können weiterhin erneuerbare Energie erzeugen.

Laut Raymond Voillat, CEO des Startups, kann die Konstruktion in vielen Szenarien eingesetzt werden. Sie kann Schatten für parkende Autos bieten, Wassertanks vor der Sonne schützen, über landwirtschaftlichen Feldern platziert werden oder sogar Straßen und Schienen überdachen.

Anzeige Anzeige

Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der nachhaltigen Energiegewinnung

7 Bilder ansehen Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Schwimmende Windräder liefern reichlich Strom

Während Turn2Sun neue Verwendungsmöglichkeiten für alte Windräder erschließt, boomt die Windenergiebranche. Die norwegische Firma Wind Catching Systems arbeitet aktuell an einer Offshore-Windkraftanlage, wie man sie noch nie gesehen hat: Sie besteht aus bis zu 126 Turbinen in einer Anlage und soll genug Strom für 80.000 Haushalte liefern.

Wenn solch ein Kraftwerk das Ende seiner Lebensdauer erreicht, könnte das Turn2Sun-System erneut zum Einsatz kommen, um die Rotorblätter mit Solarzellen auszustatten.

Durch die intelligente Weiterverwendung der robusten Rotorblätter ist das Startup Turn2Sun ein Beispiel dafür, wie innovative Konzepte und nachhaltiges Denken zur Lösung von Umweltproblemen beitragen können. So wird aus einer Herausforderung ein neuer Weg zur Gewinnung von erneuerbaren Energien.

Mehr zu diesem Thema Solarenergie