Zwischen Wissenschaft, Technologie und Kreativität: Wie L’Oréal die Beauty-Tech-Branche revolutioniert

KI-gesteuerte Hautpflegelösungen, hyperpersonalisierte Make-up-Geräte oder bahnbrechende, neue Schönheitsstandards: L’Oréal ist ein Beauty-Tech-Powerhouse, das kontinuierlich vorausdenkt, proaktiv Chancen ergreift und so regelmäßig die Branche mit spannenden Innovationen versorgt.

Mit 20 Forschungszentren, die in elf Ländern auf der ganzen Welt verteilt sind, und einem engagierten Forschungs- und Innovationsteam von über 4.000 Wissenschaftler:innen und 6.400 digitalen Talenten will L’Oréal mit seinen Innovationen die Zukunft der Schönheit definieren – und setzt dabei unter anderem auf die Stärken von Technologie.

„Die Zukunft der Schönheit liegt in der Schnittmenge von Wissenschaft, Technologie und Kreativität“, erklärt Guive Balooch, Global Managing Director of Augmented Beauty and Open Innovation bei L’Oréal, im Gespräch mit t3n auf der diesjährigen Viva Technology in Paris. „Tech-Talente, Wissenschaftler:innen und Marketeers werden gemeinsam und miteinander an neuen Innovationen arbeiten.“

Das unterstreicht auch Simon Preuss, Head of Social & Advocacy DACH bei L’Oréal. „Die verschiedenen Teams – Marketing, Produktentwicklung und Retail –, arbeiten eng zusammen. So können wir kontinuierlich neue Innovationen kreieren und jedes Jahr präsentieren – zum Beispiel hier auf der Viva Technology.“ Darüber hinaus betont Preuss den Fokus auf Innovation auch auf Kooperationsebene. „Wir screenen regelmäßig den Markt nach neuen Talenten und Startups, mit denen wir kooperieren und gemeinsam Neues schaffen können.“

Ein Beauty-Konzern mit der Innovationskraft eines Tech-Unternehmens

L’Oréal versteht sich dabei in erster Linie als Innovator für die Schönheitsindustrie und nutzt Technologien auf höchstem Niveau, um Beauty-Innovationen voranzutreiben. „Wir schauen uns die Produkte und Prozesse der Beauty-Industrie an und fragen uns, was davon schneller, leichter, nahtloser oder performanter sein könnte – und evaluieren dann, wie Technologie uns dabei helfen kann, unsere Ideen in die Realität umzusetzen“, so Balooch weiter.

Die Produktinnovationen der 37 Marken der L’Oréal Gruppe stützen sich im Wesentlichen auf drei Säulen: individuelle, inklusive und verantwortungsbewusste Schönheitserlebnisse – mit dem Ziel, ​​sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene positive Effekte zu erzielen. Aus diesem Grund werden sowohl Produkte für den privaten Gebrauch als auch für den professionellen Einsatz entwickelt.

Jeder Tropfen zählt

Um ein passendes Beispiel zu nennen: Der neue und verbesserte Salon-Duschkopf WATER SAVER von L’Oréal Professionnel. Dieser zusammen mit dem Schweizer Startup Gjosa entwickelte Duschkopf spart durch zehnmal kleinere Tropfen bis zu 69 Prozent Wasser im Vergleich zu herkömmlichen, professionellen Salon-Duschköpfen und ist ein echter Gamechanger für Friseur:innen weltweit.

Bis heute wurden bereits fast 300 Millionen Liter Wasser eingespart – und dank des Echtzeit-Dashboards lassen sich die Wasser- und CO2-Einsparungen sogar ganz einfach und jederzeit live verfolgen.

Der weltweit erste tragbare, computergesteuerte Make-up-Applikator

L’Oréal möchte auch Menschen mit eingeschränkter Hand- und Armbeweglichkeit die Möglichkeit geben, die Kraft der Schönheit voll auszuleben. Unter der Marke Lancôme hat L’Oréal HAPTA auf den Markt gebracht – den weltweit ersten ultrapräzisen, smarten Make-up-Applikator, der 2023 mit dem CES Best of Innovation Award ausgezeichnet wurde.

HAPTA hilft Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Behinderungen, ihre individuelle Make-up-Routine selbstständiger zu meistern. Dank KI-gestützter Technologie mit Echtzeitsensoren sorgt HAPTA für eine gleichmäßige Lippenstiftanwendung und verbesserte Bewegungsfreiheit, um inklusive Schönheit für alle zu ermöglichen.

Fast ein Drittel weniger Energieverbrauch: Der AirLight Pro

Gemeinsam mit dem Hardware-Startup Zuvi und professionellen Stylist:innen entwickelte L’Oréal den Haartrockner der nächsten Generation. Der für alle Haartypen geeignete AirLight Pro kombiniert Infrarotlichttechnologie mit Luftstrom, um das Haar schneller zu trocknen ohne es zu schädigen – und das bei bis zu 31 Prozent weniger Energieverbrauch.

Weitere Einblicke in die Produkte und Innovation L’Oréals auf der diesjährigen Viva Technology in Paris findest du im folgenden Video auf dem Instagram-Kanal von t3n.

Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Als viertgrößter Werbetreibender der Welt möchte die L’Oréal Gruppe eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen und dabei helfen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu messen und langfristig zu reduzieren. Mit Unterstützung des französischen Startups Impact Plus haben sie verschiedene Tools zur Messung der CO2-Emissionen implementiert, die Media-Agenturen im Angebotsprozess zur Verfügung stehen. So ermöglicht es L’Oréal sich und den Agenturen, Kampagnen nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten.

Mehr über die L’Oréal Gruppe, ihre Marken, Produkte und Innovationen gibt es auf dem BrandHub von L’Oréal bei t3n.