WLAN geht nicht? So bringst du es wieder zum Laufen

Das Meeting im Homeoffice bricht plötzlich ab oder der Streamingdienst nach der Arbeit lädt einfach nicht – das WLAN geht nicht. Die Internetverbindung hat scheinbar eine Störung, die du schnell beheben willst. Wir beantworten deine Fragen und zeigen dir, wie du mit diesen Tipps und Lösungen rund um den Router die Internetverbindung schnell wiederherstellen kannst und so deine Nerven schonst.

Anzeige Anzeige

Was tun, wenn das WLAN nicht angezeigt wird?

Zuerst solltest du prüfen, ob das WLAN nur an einem Gerät nicht angezeigt wird oder ob es ein generelles Problem ist. Sollte nur ein Device betroffen sein, prüfe an diesem die Einstellungen. Ist aus Versehen der Flugmodus aktiviert? Bist du in Reichweite des WLANs? Ist deine Software aktuell? Lässt sich hier kein Problem finden, schalte das WLAN am Gerät erstmal ein und aus. Sollte das nicht helfen, starte das Gerät neu.

Was kann ich machen, wenn das WLAN nicht funktioniert?

Funktioniert das WLAN mit mehreren oder allen Geräten nicht, solltest du deinen Router überprüfen. Vielleicht hast du – vielleicht versehentlich – eine zeitliche Begrenzung in den Einstellungen aktiviert, um den WLAN-Empfang nachts automatisch zu unterbrechen. Sollte das nicht der Fall sein, kannst du durch das Anschließen eines Laptops oder Computers mithilfe eines LAN-Kabels an den Router überprüfen, ob das Netz auf diesem Weg korrekt funktioniert. Läuft es per Kabel, liegt der Fehler vermutlich in der drahtlosen Verbindung. Du kannst die Einstellungen des Routers mit dem angeschlossenen Gerät überprüfen. Hast du über das LAN-Kabel ebenfalls keine Internetverbindung, solltest du die Kabelverbindungen an deinem Router auf lockere oder defekte Kabel überprüfen. Hilft alles nicht, starte den Router neu.

Anzeige Anzeige

Wie kann ich mein WLAN wieder aktivieren?

Solltest du dein WLAN auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder Computer ausgeschaltet haben, kannst du es in den jeweiligen Geräteeinstellungen wieder aktivieren. Hast du deinen Router komplett ausgeschaltet, aktivierst du ihn, sofern vorhanden, durch das Betätigen der Ein/Aus-Taste. Sollte dein WLAN-Router keine Taste besitzen, aktiviertest du ihn, sobald das Kabel in der Steckdose ist. Startest du deinen Router zum ersten Mal, beachte die Anleitung des Geräts und die Hinweise deines Internetanbieters.

Warum komme ich nicht ins Internet, obwohl mein Router angeschaltet ist?

Funktionieren WLAN- und LAN-Verbindung nicht, könnte ein Netzausfall die Ursache sein. Allgemeine Netzprobleme kannst du auf Seiten wie Netzausfall.net oder Allesstörung.de einsehen. Liegen keine Störungen vor, probiere es auch hier mit einem Neustart des Routers. Achte darauf, ihn nach dem Ausschalten nicht direkt wieder hochzufahren, sondern gönn ihm einige Minuten Pause. Hilft das auch nicht, scheint dein Router defekt zu sein. Kontaktiere in diesem Fall deinen Netzanbieter.

Anzeige Anzeige

Warum verliert mein Handy immer die Verbindung mit dem WLAN?

Möglicherweise befindest du dich schlicht zu weit entfernt vom Router. In diesem Fall solltest du probieren, ob das Problem gelöst wird, wenn du näher an den WLAN-Router rangehst. Durch einen WLAN–Verstärker kannst du die Reichweite deines Netzwerks ausbauen. Hilft die Nähe nicht, starte erst einmal das Smartphone neu. Möglicherweise liegt es auch an der Software deines Handys. Außerdem kannst du das gespeicherte WLAN-Netzwerk vom Handy löschen und neu einrichten.

Ein weiterer Tipp: Wenn dein WLAN funktioniert, du jedoch mit der Geschwindigkeit nicht zufrieden bist, kannst du sie auf Seiten wie breitbandmessung.de überprüfen, wie schnell die Datenübertragung funktioniert.

Mehr zu diesem Thema