Wo die Gen Z arbeiten will – und wo deutsche Unternehmen im weltweiten Ranking stehen

Die Stepstone-Tochter Universum hat sich zwischen September 2023 und Mai 2024 auf die Suche gemacht: Wer sind die „World’s Most Attractive Employers (WMAE)“, also die attraktivsten Arbeitgeber der Welt? Jetzt sind die Ergebnisse erschienen.

Anzeige Anzeige

Gen Z: Wo willst du später arbeiten?

Für die Umfrage wurden insgesamt 144.237 junge Menschen befragt, die momentan Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen und IT/Informatik studieren. Die Teilnehmenden der Untersuchung wurden aus neun Ländern, darunter China, die USA und Deutschland, rekrutiert und sollten unter anderem die Frage beantworten, bei welchem Unternehmen sie nach ihrem Abschluss gerne arbeiten würden.

Das Arbeitgeber-Ranking, das die Stepstone-Tochter anhand dieser Antworten erstellt hat, kommt allerdings mit einer Einschränkung: Es wurden lediglich Unternehmen aufgenommen, die in mindestens vier der neun Länder als potenzielle Arbeitgeber genannt wurden. Alle Platzierungen wurden dementsprechend unter international bekannten Großkonzernen vergeben.

Anzeige Anzeige

Bei Studierenden beliebt: Diese Firmen dominieren das Arbeitgeber-Ranking

Sowohl bei den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften, als auch im IT-Bereich teilen sich Google, Microsoft und Apple die Spitzenplätze im Ranking, es folgen Amazon und Intel. Beliebtheitsverluste im Vergleich zum Vorjahr mussten in beiden Studienfächern Oracle (Platz 9), BMW (Platz 17) und Accenture (Platz 20) einstecken.

Für die deutsche Wirtschaft besonders erfreulich dürfte das Ranking der angehenden Ingenieur:innen sein: Hier liegen zwar auch Google und Microsoft auf den ersten beiden Plätzen, die dritte Treppchenposition geht aber nicht an Apple (Platz 4), sondern an die Mercedes-Benz Gruppe. Auch Platz fünf, sechs und acht gehen mit der BMW-Gruppe, Siemens und Volkswagen an deutsche Unternehmen.

Anzeige Anzeige

Deutsche Unternehmen: Platz zwei bei der Innovationskraft

Neben dem Beliebtheitsranking hatte Universum bei den Studierenden auch erfragt, was ihnen im Hinblick aufs nahende Berufsleben wichtig ist. Besonders die Arbeitsplatzsicherheit, aber auch flexible Arbeitsbedingungen und ein hohes Einkommen standen ganz oben auf der Wunschliste.

Die deutschen Unternehmen im Ranking konnten aus Sicht der Studierenden vor allem mit Arbeitsplatzsicherheit, Work-Life-Balance, Innovationsfähigkeit und innovativen Technologien punkten. Was die Innovation angeht, wurden lediglich US-amerikanische Unternehmen noch höher eingestuft als die deutschen Kandidaten im Rennen.

24 Bilder ansehen Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Mehr zu diesem Thema