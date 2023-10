Bizarres Design, coole Funktionen: Das Yamaha Motoroid 2 balanciert sich selbst aus

Mit dem Motoroid 2 will Yamaha nach eigenen Angaben die Frage beantworten, wie die Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen in der Zukunft aussehen wird. Die besteht danach nun also aus einem Elektromotorrad mit einem nabengetriebenen Hinterrad.

Designentscheidungen, die als seltsam durchgehen dürfen

Das scheint erstmal in Ordnung. Allerdings ist die Nabe an einer Schwinge befestigt, die zu einem motorisierten, schwenkbaren Befestigungspunkt direkt unter dem Sitz führt. Dadurch ist es möglich, die gesamte Schwinge und das Hinterrad vor- und zurückzuschwenken und damit unabhängig vom Rest des Motorrads zu kippen. Wozu das gut sein soll, bleibt zunächst fraglich.

Mit der Schwinge ist offenbar auch die Batteriehalterung verbunden und -wie diese – schwenkbar. Yamaha will auf diese Weise die Gewichtsverteilung des Motorrads dynamisch verändern können und bezeichnet das als Active Mass Center Control System (AMCES).

Auch mit dem Vorderrad hat sich Yamaha beschäftigt. Zunächst scheint es auszusehen, wie ein normal lenkbares Vorderrad. Bei näherem Hinsehen stellt man indes fest, dass der Lenker aus starren Griffen besteht, die keine mechanische Verbindung zur Lenkung des Vorderrads haben.

Yamaha setzt statt normaler Lenkung auf ein System, das sich durch eine Kombination aus elektronischer Lenkung und AMCES angeblich selbst ausbalancieren, von seinem eigenen Ständer aufspringen und aus eigenem Antrieb herumfahren kann. Gesichtserkennung und Gestensteuerung helfen Fahrer:innen, den Motoroid zum Folgen und so weiter aufzufordern.

Keine wesentliche Fortentwicklung seit sechs Jahren

Neu ist daran im Vergleich zum Motoroid 1 aus 2017 nicht viel. Im Wesentlichen gibt es eine neue Optik und eine angeblich verbesserte Karosserie. Die Handgriffe wurden neu geformt und die Scheinwerfereinheit sieht anders aus.

Yamaha verspricht, der Motoroid 2 habe „ein ausgesprochen lebensechtes Gefühl, wenn jemand auf seinem Rücken reitet“, und „eine Präsenz, die eher an einen lebenslangen Begleiter erinnert“.

Der Motoroid 2 wird Ende des Monats auf der Events Japan Mobility Show 2023 zu sehen sein.

