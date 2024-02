3 Millionen gefährliche Zahnbürsten? Diese DDoS-Attacke gab es nicht

In einem ungewöhnlichen Vorfall sollen rund drei Millionen smarte Zahnbürsten zu einer Cyber-Waffe umfunktioniert und in einer DDoS-Attacke gegen das Schweizer Cybersicherheits-Unternehmen Fortinet eingesetzt worden sein. So berichtete es zumindest die Aargauer Zeitung.

Übersetzung sorgt offenbar für Probleme

Nun stellt sich heraus: Dieser Angriff hat sich so nie zugetragen. In einem Statement gegenüber Bleeping Computer stellt das Unternehmen klar: „Das Thema Zahnbürsten, die für DDoS-Angriffe verwendet werden, wurde in einem Interview als Beispiel für eine bestimmte Art von Angriffen präsentiert und basiert nicht auf Untersuchungen von Fortinet oder Fortiguard Labs.“

Eine böse Absicht sieht das Unternehmen dahinter nicht. Durch die Übersetzungen sei das Thema so weit gedehnt worden, dass „hypothetische und tatsächliche Szenarien verschwimmen“, heißt es in der Klarstellung weiter.

Auch die Aargauer Zeitung hat den Artikel angepasst. Den Angaben zufolge habe Fortinet den Fall im Interview als real geschildert. Das Unternehmen habe den Artikel vor der Veröffentlichung auch gelesen, spreche nun aber von einem hypothetischen Szenario.

Internet der Dinge könnte Türen für Hacker öffnen

Der Angriff mag nicht echt gewesen sein, die Berichterstattung darüber ruft aber die durchaus realen Gefahren von Internet-of-Things-Hardware ins Gewissen. In dem Artikel der Aargauer Zeitung warnt Stefan Züger, zuständig für Systemtechnik bei Fortinet: „Jedes Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, ist ein potenzielles Ziel – oder kann für einen Angriff missbraucht werden.“

Er weist darauf hin, dass nicht nur smarte Zahnbürsten, sondern auch andere vernetzte Geräte wie Babyphones oder Webcams von Hackern in ähnlicher Weise übernommen und für bösartige Zwecke missbraucht werden können.

Angesichts dieser Bedrohungen hat das Schweizer Bundesamt für Cybersicherheit einen Anstieg der Cyberangriffe im Land um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

So wehrt ihr euch gegen Cyberangriffe

Um sich vor Hackerangriffen zu schützen, gibt es effektive Maßnahmen, die man ergreifen kann. Experten empfehlen, die Software aller Geräte stets auf dem neuesten Stand zu halten und, wo möglich, ein Antivirenprogramm zu verwenden.

Ein weiterer wichtiger Tipp ist, Geräte nicht an öffentlichen USB-Ports aufzuladen sowie keine sensible Daten einzugeben, während man mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Ein plötzlich deutlich schnellerer Akkuverbrauch oder eine unbekannte App, die ungewöhnlich viele Daten verbraucht, kann ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass etwas nicht stimmt.

Hinweis: Wir haben diesen Artikel nachträglich an den aktuellen Sachverhalt angepasst.

