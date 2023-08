Supraleiter bei Zimmertemperatur: Zweifel an vermeintlichem Durchbruch

Vor rund zwei Wochen sind zwei Studien von den Forschern Sukbae Lee und Jihoon Kim des südkoreanischen Quantum Energy Research Center auf der Plattform Arxiv erschienen. Die Forscher behaupteten, sie hätten einen Supraleiter gefunden, der bei Zimmertemperatur und normalem Druck verlustfrei leiten könne.

Supraleiter sind Materialien, deren elektrischer Widerstand praktisch Null beträgt. Sie können somit Strom verlustfrei leiten. Bisher funktionieren solche Supraleiter allerdings nur bei extremen Bedingungen – entweder bei Temperaturen weit unter dem Nullpunkt oder unter sehr hohem Druck.

Die Entdeckung eines Zimmertemperatur-Supraleiters wäre daher eine revolutionäre Entwicklung.

Forschung wird angezweifelt

Einige Dinge sind einfach zu schön, um wahr zu sein, und genau das könnte auch hier der Fall sein. Die Studien wurden bisher keinem Peer-Review unterzogen und bereits die ersten Reaktionen in der Fachwelt sind skeptisch.

Michael Norman, Theoretiker am Argonne National Laboratory, äußerte gegenüber Science scharfe Kritik über die koreanischen Forscher: „Sie wissen nicht viel über Supraleitung, und die Art und Weise, wie sie einige der Daten präsentiert haben, ist faul.“

Nadya Mason, Physikerin für kondensierte Materie an der University of Illinois Urbana-Champaign, bemängelte ebenfalls, dass die Daten schlampig erhoben wurden.

Hinzu kommt, dass laut einigen Quellen die Forschungsberichte sogar ohne die Erlaubnis aller Autoren veröffentlicht wurden. Es besteht also die Möglichkeit, dass sie gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Die Situation wirft viele Fragen auf und untergräbt das Vertrauen in die Forschungsergebnisse.

Andere Forscher stellen das Material auf die Probe

Die Behauptungen der südkoreanischen Forscher wurden nicht einfach hingenommen. Einige neue Studien, die auf Arxiv veröffentlicht wurden, stellen den angeblichen Supraleiter auf die Probe.

Eine Forschergruppe behauptet, das Material sei tatsächlich ein Supraleiter, allerdings nur bei sehr niedrigen Temperaturen, die weit unter denen von anderen Supraleitern liegen. Drei weitere Gruppen haben keine Spuren von Supraleiter-Fähigkeiten gefunden.

Physiker und Influencer Alex Kaplan schreibt auf X, dass es sich laut einer Studie der Peking University um ein ferromagnetisches Material handelt und keinen Supraleiter. Sollte dies zutreffen, wäre die angekündigte Supraleiter-Revolution vorerst gestoppt.

Die Entdeckung eines Zimmertemperatur-Supraleiters wäre zweifellos ein Durchbruch von unschätzbarem Wert für Wissenschaft und Technologie. Doch die wachsenden Zweifel und Widersprüche in der Forschung deuten darauf hin, dass die Welt vielleicht noch etwas länger auf diese Revolution warten muss.

