Von High-End-Bolide bis Schnäppchen: Die besten Android-Smartphones des Jahres

In den USA sollen das Samsung Galaxy S7 und S7 edge zum Android-Wachstum beigetragen haben. (Foto: t3n)

Welcome to the Smartphone-Jungle! Wir haben uns für euch auf dem Markt umgesehen und die jeweils fünf spannendsten Smartphones des Jahres aus dem Einsteiger- bis High-End-Segment rausgesucht.