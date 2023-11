Das sind die 10 wertvollsten Marken der Welt im Jahr 2023

Keine Überraschung: Apple ist in der Top Ten vertreten. (Foto: Xeniia X / Shutterstock)

Auch 2023 untersucht Interbrand, wie die wertvollsten Marken der Welt auf die Entwicklungen der vergangenen zwölf Monate reagiert haben. Das Consulting-Unternehmen berechnet bei ihrer Wertung der „Best Global Brands“ die finanzielle Leistung der Produkte oder Dienstleistungen, aber auch die Rolle der Marke bei Kaufentscheidungen. Zusätzlich schaut Interbrand sich die Wettbewerbsstärke der Marke an. Schafft es die Brand, Loyalität und damit nachhaltige Nachfrage und Gewinn in der Zukunft zu erzeugen, bekommt sie ein höheres Ranking.

Anzeige Anzeige

Drei Automarken vertreten

Als allererste Marke überhaupt erreicht Apple einen Marktwert von über einer halben Billion US-Dollar im Ranking. Auch zwei deutsche Firmen gehören zu den zehn stärksten Marken der Welt. Besonders auffällig dabei: Automarken sind hoch im Kurs. Drei der zehn stärksten Marken sind Autohersteller. Mit einem Wachstum von neun Prozent steigt dieser Sektor im Vergleich zu den anderen Kategorien am stärksten auf.

10 Bilder ansehen Das sind die 10 wertvollsten Marken der Welt Quelle: Christian Mueller/ Shutterstock

Mehr zu diesem Thema