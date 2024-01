50 Jahre Laufzeit: Wie Atombatterien das Akkuproblem lösen könnten

Handelsübliche Akkus haben zwei Probleme: Sie müssen regelmäßig aufgeladen werden und mit der Zeit verlieren sie an Kapazität. Eine Lösung für das Problem könnte vom chinesischen Unternehmen Betavolt Technology kommen. Per Pressemitteilung (aus dem Chinesischen übersetzt) teilt der Hersteller mit, man habe eine Atomenergie­batterie für den kommerziellen Einsatz entwickelt.

Anzeige Anzeige

Vorteil der Atombatterie

Deren Vorteil liegt demnach in ihrer Langlebigkeit. Den Hersteller­angaben zufolge könne eine solche Batterie 50 Jahre lang autonom Strom erzeugen. Aufladung oder Wartung seien nicht erforderlich. Ein weiterer Vorteil sei die sehr kompakte Bauweise. Eine Batterie mit einer Leistung von 100 Mikrowatt und einer Spannung von drei Volt misst nur 15 mal 15 mal 5 Millimeter und ist damit kleiner als eine Münze.

Durch den modularen Aufbau könne ein System auch aus Dutzenden oder Hunderten Modulen bestehen, die parallel oder in Reihe geschaltet werden.

Anzeige Anzeige

Die Energie wird durch den radioaktiven Zerfall von Nickel-63 erzeugt. Ein Diamanthalbleiter wandelt die dabei frei werdenden Elektronen in Strom um. Betavolt behauptet, dass die Technik sicher sei, da das Nickel in ein Kupferisotop zerfällt, dass weder radioaktiv sei noch eine Gefahr für die Umwelt darstelle. Außerdem soll keine Strahlung nach außen dringen.

Belastungen wie extreme Temperaturen machen der Batterie ebenfalls nichts aus. Laut Hersteller funktioniert sie von minus 60 bis plus 120 Grad Celsius ohne Probleme.

Anzeige Anzeige

Smartphones mit Atombatterien?

Deswegen eignen sich die Batterien auch für den Einsatz im menschlichen Körper, etwa in medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Kunstherzen oder Cochlea-Implantaten. Betavolt stellt sich auch einen Einsatz in der Luft- und Raumfahrt vor.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten macht das Unternehmen bei kleinen Drohnen und Mikroroboter aus. Der Hersteller erwähnt außerdem KI-Geräte. Smartphones oder andere Alltagsgeräte erwähnt er nicht.

Anzeige Anzeige

Derzeit befinden sich die Batterien noch in einer Pilotphase. Betavolt peilt aber eine Massenproduktion an. Einen genauen Zeitplan verrät das Unternehmen ebenso wenig wie Preise für die Batterien.

Betavolt denkt aber auch schon an die Zukunft. Im Jahr 2025 will das Unternehmen eine Batterie mit einem Watt Leistung auf den Markt bringen. Damit nicht genug: Sollten es die Richtlinien zulassen, müsste man perspektivisch ein Smartphone nie wieder aufladen – und kommerzielle Drohnen könnten länger in der Luft bleiben als nur 15 Minuten.

5 Erfindungen, mit denen Leute ihren eigenen Strom generieren

6 Bilder ansehen Mit diesen 5 Erfindungen generieren Leute ihren eigenen Strom Quelle: pixabay.com

Mehr zu diesem Thema Smartphone