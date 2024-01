Trotzt selbst Pistolenkugeln: Neuartiger E-Bike-Akku geht nicht in Flammen auf

E-Bike-Brände könnten laut Nanotech Energy bald der Vergangenheit angehören. Verantwortlich dafür sollen die neuartigen Batteriezellen des US-Unternehmens sein. Bei den Batteriezellen des Typs 18650 setzt Nanotech Energy auf Graphen und einen eigens entwickelten und patentierten Elektrolyten.

Anzeige Anzeige

E-Bike-Brände sollen Vergangenheit angehören

In den vergangenen Monaten haben sich Berichte über defekte Akkus von E-Bikes gehäuft, die zum Teil größere Brände ausgelöst hatten. Diese Brände seien „durch billige, gefährliche Akkus hervorgerufen“ worden und hätten „Menschen ihr Zuhause, ihr Geschäft und sogar ihr Leben gekostet“, wie Nanotech-Manager Curtis Collar in einer Mitteilung sagt.

Der laut Hersteller nicht entflammbare Lithium-Ionen-Akku soll das Risiko verheerender Brände durch E-Bike-Akkus senken. Um – öffentlichkeitswirksam – die Widerstandsfähigkeit seines Graphen-basierten Akkus zu testen, hatte Nanotech Energy vor gut einem Jahr einen ungewöhnlichen Test durchgeführt.

Anzeige Anzeige

Batteriezellen-Test mit Beschuss durch Pistole

Dabei wurde eine mit den 18650er-Zellen ausgestattete Lithium-Ionen-Batterie mit einer Pistolenkugel beschossen. Das Geschoss erreichte eine Geschwindigkeit von 890 Metern pro Sekunde.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Trotz des heftigen Aufpralls geriet die Batterie nicht in Brand. Mehr noch: Sie hielt sogar ihre Ladung bei. Eine zum Vergleich dazu getestete kommerzielle Batteriezelle, wie sie auch in E-Autos von Tesla eingesetzt wird, ging dagegen nach dem Beschuss mit einem 4,5-BRA-Projektil sofort in Flammen auf – und verlor ihre Ladung.

Anzeige Anzeige

Auch Tests mit extremer Hitze von bis zu 150 Grad Celsius überstanden die neuen Batteriezellen und lieferten noch zwei Stunden lang Energie. Die herkömmliche Vergleichszelle veränderte sich dagegen irreversibel und verbrannte vollständig.

Von 100 Unternehmen vorbestellt

Die Nanotech-Batteriezellen sollen schon von mehr als 100 Unternehmen vorbestellt worden sein und können weiterhin über den Entwicklungspartner Voltaplex vorbestellt werden.

Anzeige Anzeige

9 Bilder ansehen Dieser E-Bike-Anhänger ist auch ein Boot und ein Camper Quelle: Foto: Be-Tritron

Wann entsprechende einsatzfähige Akkus und Batteriepacks auf den Markt kommen und wie teuer diese sein werden, ist nicht bekannt. Neben E-Bikes sollen die Batteriezellen auch in der Robotik sowie medizinischen und militärischen Anwendungen eingesetzt werden können.

Mehr zu diesem Thema