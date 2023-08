Brennende Akkus: Sind E-Autos wirklich gefährlicher als Benziner?

Im Jahr 2017, also lange vor dem Elektroauto-Boom, registrierte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rund 40.000 Fahrzeugbrände im Jahr. Davon wurden 15.000 Fälle als tatsächliche Brände eingestuft, der Rest als „Schmorschäden durch Kurzschluss“. Solche Brände sorgten in den vergangenen Jahrzehnten nur selten für größere mediale Aufmerksamkeit. Es ist eben nichts Außergewöhnliches, wenn ein Auto mal brennt – wie auch ein Wohnhaus oder eine Gartenhütte.

Anders sieht die Sache aus, wenn ein Elektroauto in Flammen gerät. Binnen kürzester Zeit sind die Medien voll von Berichten über „brandgefährliche Elektroautos“, die „die Feuerwehr nicht löschen kann“. Die Whatsapp-Gruppen der Diesel-Fans beginnen zu glühen. Man hat es ja immer gewusst, diese Elektromobilität läutet das Ende der Menschheit ein. Zuerst bricht das Stromnetz zusammen und dann entzünden sich die Elektroautos auch noch spontan selbst.

Soweit der Mythos. Zeit für einen Blick auf die Realität.

Elektroautos brennen weder häufiger noch schneller als Benziner oder Diesel

Das Gerücht, dass Elektroautos schnell Feuer fangen, existiert schon seit vielen Jahren. In dieser Zeit wurde es mehrfach statistisch, aber auch von der Feuerwehr und allen möglichen Prüfstellen widerlegt. Dennoch hält es sich hartnäckig.

So schreibt beispielsweise die Dekra zum Thema Brandgefahr im Allgemeinen: „Hochvoltsysteme werden bei Unfall zuverlässig abgeschaltet. Schadenbilder vergleichbar mit konventionell angetriebenen Fahrzeugen. Auch bei starker Deformation der Antriebsbatterie kein Brandausbruch.“

Und zum Thema Brände in Tiefgaragen im Speziellen: „Moderne Elektrofahrzeuge sind auch während des Ladevorgangs so sicher wie jedes andere geparkte Fahrzeug. Auch das Parken in einer Tiefgarage stellt kein Problem dar, da die verwendeten Batterien moderner Elektrofahrzeuge nicht ausgasen.“

Inzwischen gibt es diverse Studien zu diesem Thema, die allesamt belegen, dass die Brandintensität nicht von der Antriebsart abhängt, sondern von den verbauten Materialien. In der Tat haben moderne Fahrzeuge eine zwei bis drei Mal höhere „Brandlast“ als Autos von vor 30 Jahren. Das liegt aber einzig und allein daran, dass heutzutage wesentlich mehr Kunststoffverkleidungen und -abdeckungen verbaut werden.

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Von einem brennenden Elektrofahrzeug geht die gleiche Gefahr aus, wie von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Elektroautos brennen anders

Worin sich Elektroautos und klassische Verbrenner unterscheiden, ist die Art und Weise wie sie brennen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht jeder Fahrzeugbrand zwingend zu einem Batteriebrand führt. Erst bei starker mechanischer Beschädigung oder langanhaltender Hitzeeinwirkung von außen kommt es in Lithium-Ionen-Akkus zu einer Reaktion.

In diesem Fall kann der Brand – anders als bei Verbrennern – nicht mit konventionellen Löschmitteln gelöscht werden, da der Akku aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit unter Umständen weiterbrennt. Stattdessen sind große Mengen Wasser notwendig, um die Batterie zu kühlen und die chemischen Prozesse zu unterbrechen.

Ein Problem stellt dies für die Feuerwehren dennoch nicht dar, wie der Deutsche Feuerwehrverband erst im Februar klarstellte: „Aufgrund der aktuellen Berichterstattung in den verschiedensten Medien erscheint es wichtig zu betonen, dass auch Elektrofahrzeuge von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden können“, erklärt Peter Bachmeier, Leitender Branddirektor und Vorsitzender des Fachausschusses Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der deutschen Feuerwehren. „Dies gestaltet sich unter Umständen etwas schwieriger als die Brandbekämpfung von herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen. Jedoch nicht komplexer oder gefahrbringender als etwa ein Brand eines gasbetriebenen Kfz.“

Der Feuerwehrverband stellt zudem klar, dass das „Sperren einer Garage für alternativ angetriebene Pkw aus brandschutztechnischer Sicht nicht angezeigt ist“.

Einzig der Abtransport von ausgebrannten Elektroautos stellt derzeit noch eine Herausforderung dar, da aufgrund der Akkus eine sogenannte „Rückzündungsgefahr“ nach dem Ablöschen existiert. Aber auch hierfür gibt es bereits adäquate Lösungen, die schon bald deutschlandweit zum Standard bei Abschleppunternehmen gehören werden.

